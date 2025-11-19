15 tiêu chí chọn cổ phiếu của Philip Fisher

Philip Fisher, huyền thoại chứng khoán Mỹ, đưa ra 15 tiêu chí chọn cổ phiếu xoay quanh sản phẩm, thị trường và năng lực quản trị, giúp nhà đầu tư định hướng dài hạn và giảm thiểu rủi ro.

Philip Fisher (1907-2004) là một trong những nhà đầu tư có ảnh hưởng lớn trên thị trường chứng khoán Mỹ. Cuốn sách Common Stocks and Uncommon Profits của ông đến nay vẫn được xem là "cẩm nang gối đầu giường" của nhiều thế hệ nhà đầu tư, trong đó có Warren Buffett.

Philip Arthur Fisher là cha đẻ của học thuyết đầu tư tăng trưởng - Bộ lọc cổ phiếu tăng trưởng. Ảnh: Privat

Fisher cho rằng một doanh nghiệp xứng đáng để đầu tư cần thỏa mãn hai nhóm tiêu chí: nền tảng kinh doanh và chất lượng quản trị.

Trong nhóm tiêu chí thứ nhất, ông đặc biệt quan tâm về sản phẩm và thị trường. Chuyên gia nhấn mạnh nhà đầu tư nên ưu tiên những công ty sở hữu sản phẩm và dịch vụ có khả năng phát triển dài hạn, hoạt động trong lĩnh vực nhiều dư địa như công nghệ thông tin hay trí tuệ nhân tạo.

Song song với việc nắm bắt thị trường, doanh nghiệp cần liên tục đổi mới sản phẩm để duy trì sức cạnh tranh. Fisher nhận định nhiều công ty chỉ bắt đầu tìm hướng đi mới khi doanh thu suy giảm, trong khi những doanh nghiệp chủ động cải tiến ngay cả khi đang tăng trưởng mới có thể giữ vững vị thế và mở rộng thị phần.

Ông cũng đánh giá cao doanh nghiệp đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D), yếu tố giúp sản phẩm tránh lạc hậu và tạo giá trị khác biệt. Tuy nhiên, Fisher lưu ý hoạt động này cần phù hợp với năng lực tài chính, tránh mở rộng quá mức gây rủi ro.

Bên cạnh đó, cách thức tổ chức bán hàng cũng phản ánh sức mạnh vận hành của doanh nghiệp. Một hệ thống phân phối rộng, quy trình chuyên nghiệp, giao hàng nhanh và tiết kiệm chi phí sẽ giúp doanh thu ổn định, tạo nền tảng cho phát triển dài hạn.

Nhà đầu tư cần nghiên cứu kỹ về doanh nghiệp trước khi xuống tiền. Ảnh: DNSE

Một trong những tiêu chí quan trọng khác là biên lợi nhuận ròng, thước đo hiệu quả hoạt động thực tế. Theo Fisher, doanh thu tăng không đồng nghĩa lợi nhuận tăng, mà phụ thuộc nhiều vào khả năng kiểm soát chi phí. Doanh nghiệp có biên lợi nhuận cao hơn trung bình ngành, đồng thời liên tục duy trì hoặc cải thiện tỷ suất này, sẽ có khả năng phát triển bền vững hơn.

Bên cạnh nền tảng kinh doanh, Fisher dành nhiều sự chú ý đến chất lượng quản trị. Ông khuyên nhà đầu tư quan sát mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên. Một công ty biết chăm lo cho đời sống người lao động thường tạo ra sản phẩm chất lượng cao hơn. Đặc biệt, sự đoàn kết của ban lãnh đạo được coi là điều kiện cần để đưa ra quyết sách đúng đắn, trong khi quản trị có chiều sâu thể hiện ở việc lắng nghe và khuyến khích ý kiến từ nhiều cấp bậc.

Về mặt tài chính, Fisher cho rằng doanh nghiệp chỉ thực sự đáng tin cậy khi có khả năng kiểm soát tốt hệ thống kế toán và chi phí. Theo ông, một công ty khó có thể phát triển bền vững nếu không tối ưu được chi phí hoạt động. Vì vậy, nhà đầu tư nên tránh những doanh nghiệp để chi phí leo thang, khiến lợi nhuận suy giảm.

Những tiêu chí còn lại xoay quanh lợi thế cạnh tranh, triển vọng tăng trưởng ngắn hạn và dài hạn, cũng như chính sách huy động vốn. Fisher cảnh báo, việc phát hành cổ phiếu quá nhiều có thể làm pha loãng lợi ích cổ đông. Ông cũng nhấn mạnh yếu tố liêm khiết của lãnh đạo, coi đây là điều kiện tiên quyết. Một doanh nghiệp thiếu minh bạch, tập trung vào biến động giá cổ phiếu thay vì chiến lược phát triển, sẽ tiềm ẩn rủi ro lớn cho nhà đầu tư. Theo Fisher, một công ty đáp ứng đủ 15 tiêu chí có thể coi là lựa chọn lý tưởng để đầu tư.

Nhà đầu tư có thể tham khảo ý tưởng đầu tư theo các bộ chỉ báo và 4 bộ lọc trên ứng dụng Entrade X by DNSE. Ảnh: DNSE

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống, việc lựa chọn cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí đầu tư như Philip Fisher đề xuất đã trở nên dễ dàng hơn nhờ các công cụ hỗ trợ phân tích của công ty chứng khoán. Nhiều nền tảng hiện nay tích hợp tính năng gợi ý cổ phiếu tiềm năng, giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian sàng lọc và đưa ra quyết định hiệu quả hơn.

Trong đó, tính năng "Ý tưởng đầu tư" được phát triển bởi DNSE đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư. Công cụ này cung cấp danh mục gợi ý cổ phiếu dựa trên dữ liệu phân tích kỹ thuật và chiến lược tăng trưởng, hiển thị tín hiệu mua - bán rõ ràng, giám sát hiệu quả danh mục và đưa ra cảnh báo rủi ro kịp thời. Đặc biệt, các cổ phiếu được khuyến nghị đều trải qua bộ lọc 4 lớp nhằm đảm bảo tính chọn lọc cao. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể tiếp cận cổ phiếu tiềm năng nhanh hơn, đưa ra quyết định chính xác và tối ưu hóa lợi nhuận trong dài hạn.

Tuy nhiên, trước khi quyết định, nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp và bối cảnh ngành, bởi mỗi lĩnh vực có đặc thù, thuận lợi và thách thức riêng, chỉ khi am hiểu thế mạnh ngành và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, nhà đầu tư mới có thể khai thác tối đa tiềm năng tăng trưởng và giảm thiểu rủi ro.

Minh Ngọc