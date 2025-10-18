15 thanh thiếu niên hỗn chiến gây náo loạn làng quê

Nghệ AnDo mâu thuẫn trên mạng xã hội, 15 thanh thiếu niên ở xã Quỳ Châu dùng kiếm rượt đuổi, ném đá vào nhau, gây náo loạn làng quê.

Ngày 18/10, 15 thanh thiếu niên 15-20 tuổi bị Công an huyện Quỳ Châu tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng, theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Tang vật vụ án được cảnh sát thu giữ. Ảnh: Hòa Vang

Theo điều tra, Vi Nhật Tân (17 tuổi, trú xã Quỳ Châu, trước đây thuộc huyện Quỳ Châu) cùng 3 người khác mâu thuẫn trên mạng với nhóm Hà Văn Hiếu (16 tuổi, trú cùng xã). Hai bên sau đó thách thức, hẹn nhau "nói chuyện".

Rạng sáng 3/10, khi gặp nhau trước cổng một quán nhậu ở xã Quỳ Châu, nhóm Tân gồm 4 người và nhóm của Hiếu gồm 11 người đã lao vào đánh nhau.

Nhà chức trách cáo buộc, hai bên lái xe máy không đội mũ bảo hiểm, rồ ga, hò hét, cầm kiếm rượt đuổi, nhặt đá dưới đường ném loạn xạ vào nhau, khiến nhiều người dân sống quanh khu vực này hoảng sợ. Sau hỗn chiến, tất cả lái xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau hai tuần điều tra, Công an huyện Quỳ Châu đã lần ra tung tích các nghi phạm.

Đức Hùng