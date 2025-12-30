15 nghề không cần bằng đại học có lương cao nhất ở Mỹ

MỹNhiều công việc như sửa chữa thang máy hay quản lý kho bãi có mức thu nhập trung bình hơn 100.000 USD (1,6-2,8 tỷ đồng) mỗi năm.

Báo cáo mới nhất từ chuyên trang nghề nghiệp Resume Genius, dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), chỉ ra rằng bằng đại học 4 năm không phải là con đường duy nhất dẫn đến thu nhập cao. Các công việc này thường chỉ yêu cầu chứng chỉ nghề, bằng cao đẳng hoặc đào tạo ngắn hạn nhưng có mức lương từ 60.400 đến 106.600 USD (1,5-2,7 tỷ đồng).

Trong khi đó, mức lương trung vị của người lao động Mỹ chỉ khoảng 62.000 USD.

Dưới đây là 15 công việc được trả lương cao nhất mà không yêu cầu bằng đại học tại Mỹ:

TT Tên công việc Lương trung bình (USD/năm) Triển vọng tăng trưởng 10 năm tới 1 Thợ lắp đặt và sửa chữa thang máy và thang cuốn 106.600 5% 2 Quản lý vận tải, kho bãi và phân phối 102.000 6% 3 Thợ lắp đặt và sửa chữa đường dây điện 92.600 7% 4 Thợ máy và kỹ thuật viên thiết bị hàng không và điện tử hàng không 79.100 5% 5 Thám tử và điều tra viên tội phạm 77.300 3% 6 Kỹ sư lái đầu máy 75.700 1% 7 Đại diện bán hàng bán buôn và sản xuất 74.100 1% 8 Tiếp viên hàng không 67.100 9% 9 Quản lý bất động sản, nhà đất và hiệp hội cộng đồng 66.700 4% 10 Công nhân vận tải đường thủy 66.500 1% 11 Quản lý dịch vụ ăn uống 65.300 6% 12 Kỹ thuật viên bảo dưỡng xe tải hạng nặng và thiết bị di động 62.700 6% 13 Vận động viên và người thi đấu thể thao 62.400 5% 14 Đầu bếp và bếp trưởng 61.000 7% 15 Đại lý bán bảo hiểm 60.400 4%

Eva Chan, chuyên gia hướng nghiệp, nhận định nhóm lao động phổ thông có kỹ năng (skilled trades) đang ngày càng có giá, như sửa chữa thang máy, đường dây điện... Điều này trái ngược với cách đây 15 năm, khi những công việc này có thể bị xem nhẹ.

Các vị trí quản lý và bán hàng như nhân viên đại lý bảo hiểm cũng tương tự. Với người có kỹ năng giao tiếp, thu nhập tăng khá nhanh nếu kiên định và giỏi xây dựng các mối quan hệ.

"Nhiều công việc không quá hào nhoáng nhưng chúng vẫn tồn tại, mang lại thu nhập tốt và giữ cho các hệ thống thiết yếu vận hành", Chan nói.

Tuy nhiên, Chan nhấn mạnh, dù không yêu cầu bằng cấp đại học truyền thống, những việc này đòi hỏi "kỹ năng thực tế và đào tạo bài bản". Người lao động nên tìm hiểu kỹ vai trò và tham gia các khóa học để đáp ứng yêu cầu của công việc.

Lao động phổ thông có thể nhận thu nhập tốt, ổn định. Ảnh: Wisconsin Technical College System.

Khánh Linh