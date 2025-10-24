15 năm xây dựng hệ thống sản xuất khép kín của Đồng Phục HP

Công ty TNHH Sản xuất Đồng phục Phương Hoa (Đồng Phục HP) xây dựng hệ thống sản xuất khép kín từ dệt - in - may với công suất 5.000 sản phẩm mỗi ngày.

Đồng Phục HP là một trong những đơn vị chuyên cung cấp các dòng áo đồng phục cho doanh nghiệp, trường học và tổ chức tại Hà Nội. Thành lập từ năm 2011, công ty liên tục mở rộng mô hình hoạt động để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Năm 2013, mảng sản xuất đồng phục chuyên biệt đi vào vận hành. Đến 2015, xưởng in trực tiếp được thành lập, tiếp nối bởi công ty dệt vào năm 2017.

Đại diện Đồng Phục HP cho biết, việc đầu tư đồng bộ từ nguyên liệu đến thành phẩm giúp doanh nghiệp kiểm soát chất lượng ở mọi khâu và đảm bảo giá thành tận gốc, không qua trung gian.

Công ty TNHH Sản xuất Đồng phục Phương Hoa. Ảnh: Đồng Phục HP

Trải qua gần 15 năm phát triển, Đồng Phục HP đã xây dựng hệ sinh thái sản xuất khép kín, đồng thời trở thành một trong những đơn vị may đồng phục có quy mô lớn tại Hà Nội.

Công ty có kho vải 300 tấn tại Hà Nội, đảm bảo nguồn nguyên liệu dồi dào. Xưởng may công suất 5.000 sản phẩm mỗi ngày, cung cấp cho các đơn hàng số lượng lớn. Xưởng in dây chuyền tự động và xưởng thêu 120 đầu máy. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể hoàn thành và giao ngay trong ngày đối với đơn hàng dưới 500 áo - giúp đáp ứng nhanh các nhu cầu gấp.

Công nhân may đồng phục cho doanh nghiệp tại xưởng may. Ảnh: Đồng Phục HP

Đồng Phục HP cung cấp nhiều dòng sản phẩm áo đồng phục, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của doanh nghiệp, trường học, hội nhóm và sự kiện. Các sản phẩm có thể kể đến như áo đồng phục công ty, nhà hàng, khách sạn, đồng phục lớp, họp lớp, hội nhóm, áo giải chạy, đồng phục sự kiện, quảng cáo, đồng phục học sinh, đồng phục bảo hộ.

Theo đại diện công ty, các sản phẩm của Đồng Phục HP đa dạng chất liệu; các loại vải bền màu, thoáng mát, dễ dàng tùy chỉnh theo vóc dáng và yêu cầu riêng.

Doanh nghiệp cung cấp quy trình và dịch vụ trọn gói cho khách hàng, bao gồm thiết kế miễn phí theo yêu cầu, tư vấn chọn chất liệu, in ấn, thêu phù hợp với nhu cầu và ngân sách, sản xuất toàn bộ tại xưởng, giao hàng miễn phí trên toàn quốc. Đồng Phục HP bảo hành chất lượng áo trong một năm, hình in trong 6 tháng. "Chính sách này không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn thể hiện cam kết đồng hành lâu dài với khách hàng", người đại diện nói.

Tư vấn chọn chất liệu vải cho doanh nghiệp trước khi may. Ảnh: Đồng Phục HP

Đến nay, Đồng Phục HP đã đồng hành cùng nhiều tập đoàn, doanh nghiệp tại Việt Nam như FLC Group, Vingroup, Viettel, Mobifone, FPT, Vinamilk, Thế Giới Di Động, Samsung, Yamaha, Vinaphone...

Thương hiệu định hướng trở thành đối tác chiến lược trong lĩnh vực may đồng phục, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp và tổ chức. "Với triết lý 'chất lượng như bản vẽ, dịch vụ tận tâm, giá trị bền lâu', công ty mong muốn mang lại sản phẩm đáp ứng cả nhu cầu thẩm mỹ, công năng và chi phí", đại diện doanh nghiệp nói.

