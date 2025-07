15 năm T Production lan tỏa tinh thần vì cộng đồng bằng nghệ thuật

Trong 15 năm, T Production theo đuổi sứ mệnh kết nối con người, lan tỏa điều tốt đẹp qua âm nhạc, triển lãm ảnh, truyền hình lẫn dự án quy mô quốc gia.

2025 đánh dấu 15 năm Công ty Giải trí số Việt Nam (T Production) thành lập. Đến nay, đơn vị thực hiện hơn 30 dự án nghệ thuật cộng đồng, đa nội dung, hình thức lẫn lĩnh vực gồm: du lịch, văn hóa, ẩm thực, thiện nguyện, thể thao và hoạt động cổ động...

Nhà sáng lập kiêm đạo diễn, nhà sản xuất Trần Thành Trung nhấn mạnh tất cả dự án là điểm chạm giữa nghệ thuật đương đại và tinh thần dân tộc. Các chương trình được nhiều người nổi tiếng hưởng ứng, cùng sự đồng hành của Bộ, sở, chính quyền địa phương hay doanh nghiệp.

"Chúng tôi không xem dự án cộng đồng là nhiệm vụ bắt buộc, công việc chính hay mang tính hình thức, mà xác định đó là sứ mệnh, đem lại điều có ích, tích cực cho cộng đồng", đạo diễn Trần Thành Trung nói.

Đạo diễn Trần Thành Trung (áo trắng) cùng êkíp trò chuyện kế hoạch chương trình cộng đồng năm nay. Ảnh: T Production

Bên cạnh chăm lo người nghèo mỗi dịp Tết Nguyên đán, Tết Trung thu hay hỗ trợ sau thiên tai, T Production thực hiện loạt chương trình nghệ thuật, xã hội mang giá trị lâu dài. Theo Trần Thành Trung, đến nay, các bài hát từ những dự án ấy vẫn là hit, có đến hàng chục triệu lượt nghe.

Khởi đầu với dự án Việt Nam ngày mới (2010), đơn vị kiến tạo không gian âm nhạc trẻ trung qua album, MV, triển lãm và liveshow quy mô lớn. Trong đó, triển lãm Xinh tươi Việt Nam trưng bày 100 bức ảnh tôn vinh phụ nữ Việt, quy tụ dàn sao như Hồ Ngọc Hà, Mai Phương Thúy, Anh Thư, Vân Trang, Midu, Kelly... Đêm nhạc cùng tên thu hút hơn 5.000 khán giả, đặt nền móng cho mô hình "nghệ thuật vì cộng đồng".

Ba năm sau đó, Trần Thành Trung và êkíp triển khai dự án Sài Gòn trong tôi, tung 10 ca khúc mới, phim ca nhạc và triển lãm cùng tên, phản ánh đời sống đô thị sinh động, giàu tình người. Hồi 2014, anh tiếp tục khởi xướng chiến dịch Những trái tim Việt Nam. 100 nghệ sĩ, 1.000 sinh viên và 300 khán giả góp giọng trong MV do Phương Uyên sáng tác, nêu cao tinh thần đoàn kết, nhận bằng khen từ Hội Liên hiệp Thanh niên TP HCM.

Bước tiến lớn với T Production là dự án Việt Nam tươi đẹp năm 2017. Hàng trăm nghệ sĩ trong nước lẫn quốc tế hưởng ứng chuỗi MV, show truyền hình dài hơi (147 tập), triển lãm, nhiếp ảnh, qua đó quảng bá văn hóa, du lịch nước nhà. "Nhiều chương trình do chúng tôi sản xuất được chiếu trên đài truyền hình nước ngoài, đồng thời mời nghệ sĩ ngoại về Việt Nam quảng bá du lịch", Trần Thành Trung lý giải.

Năm 2018, đơn vị bắt nhịp tinh thần bóng đá cuồng nhiệt qua hai dự án Việt Nam viết nên giấc mơ và Việt Nam chiến thắng. Ngoài tung các ca khúc cổ động, êkíp triển khai hoạt động cộng đồng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM), góp phần khơi dậy tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

Dàn nghệ sĩ chung tay ủng hộ người khó khăn trong đại dịch. Ảnh: T Production

Giai đoạn 2020-2021, T Production phát động nhiều chiến dịch cổ vũ tinh thần trong đại dịch Covid-19, điển hình là Trao đi may mắn - Nhận lại nụ cười, Thank you - Những chiến binh thầm lặng (phối hợp Bộ Y tế) hay Thành phố 18h - chuỗi show trực tuyến kết hợp team tình nguyện viên nghệ sĩ, vừa lan tỏa sự lạc quan, vừa gây quỹ hơn 8 tỷ đồng hỗ trợ 4.000 hoàn cảnh khó khăn, bảo trợ 443 trẻ mồ côi vì Covid-19.

Cùng thời điểm, các dự án Way Back Home, Volunteer - Trái tim thanh xuân hay Năng lượng tích cực cho thành phố yêu thương truyền cảm hứng sẻ chia, lòng nhân ái cho cộng đồng.

Tiếp nối thành công ấy, tháng 9/2024, công ty phối hợp các đơn vị thực hiện chương trình nghệ thuật Hướng về miền Bắc. 50 nghệ sĩ và khách mời nổi tiếng quyên góp gần 10 tỷ đồng hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại vì bão Yagi.

Dàn sao hưởng ứng chương trình ủng hộ người dân thiệt hại vì bão Yagi 2024. Ảnh: T Production

Năm nay, sứ mệnh thuở đầu được nâng tầm với Viet Nam Love - dự án quy mô quốc gia với thông điệp "Khi lòng kiêu hãnh được gọi tên/ Một dự án chung niềm tự hào", do Trần Thành Trung khởi xướng, T Production thực hiện. Hàng trăm nghệ sĩ, doanh nhân và người trẻ làm đại sứ truyền thông, góp phần nối dài, khuếch đại hành trình nghệ thuật vì cộng đồng của đơn vị.

"Qua 15 năm, từ triển lãm ảnh, album đến chiến dịch quy mô lớn toàn quốc, chúng tôi nhất quán trong tầm nhìn, kiên định 'biến nghệ thuật thành nhịp cầu kết nối trái tim, làm đẹp cuộc đời'. Trên hành trình đó, mỗi dự án không đơn thuần là cột mốc thành tựu, mà là lời hứa với cộng đồng: khi xuất phát từ trái tim và hướng đến con người, nghệ thuật sẽ trường tồn, lan tỏa", đạo diễn Trần Thành Trung cho hay.

Nhờ đề cao tính nhân văn và yếu tố nghệ thuật đương đại, nhiều sản phẩm thuộc chương trình có lượt xem, tương tác cao trên nền tảng số trong nước. Không ít ca khúc được sử dụng rộng rãi ở sự kiện văn hóa, giáo dục, du lịch. Tháng 6/2022, đơn vị được VietKings công nhận là "Kỷ lục gia đầu tiên trong lĩnh vực dự án nghệ thuật cộng đồng tại Việt Nam".

"Bên cạnh kiến tạo sản phẩm giải trí chất lượng góp phần phát triển doanh nghiệp bền vững, chúng tôi miệt mài với dự án nghệ thuật cộng đồng quy mô quốc gia - không chỉ tạo giá trị ở hiện tại, mà còn trở thành di sản văn hóa, nghệ thuật cho thế hệ mai sau", đạo diễn Trần Thành Trung nói thêm.

Đông Vệ