15 năm MoMo mở rộng tài chính số cho người Việt

Từ dịch vụ chuyển tiền di động, sau 15 năm MoMo từng bước mở rộng công nghệ, ứng dụng AI, tạo hệ sinh thái tài chính cho hơn 30 triệu người dùng.

Khởi đầu với dịch vụ chuyển tiền qua tin nhắn SMS năm 2010, hiện MoMo vận hành hàng trăm mô hình AI mỗi giây, đáp ứng đa dạng nhu cầu tài chính hằng ngày: từ thanh toán, mua sắm, giáo dục, y tế đến các dịch vụ công trực tuyến. Xuyên suốt hành trình, doanh nghiệp kiên định theo đuổi mục tiêu: xây dựng công nghệ do người Việt làm chủ, phát triển các dịch vụ tài chính đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp.

Ba giai đoạn chuyển mình

Trong hơn 15 năm hoạt động, MoMo đã trải qua ba giai đoạn chuyển mình quan trọng, tạo nền tảng cho hệ sinh thái tài chính số toàn diện với AI. Mỗi giai đoạn đều gắn với sự thay đổi của hành vi người dùng, yêu cầu kỹ thuật và xu hướng công nghệ, qua đó định hình hệ sinh thái dịch vụ tài chính mà doanh nghiệp này đang cung cấp.

Giai đoạn 2010-2014 ghi dấu bước chuyển từ SIM 2G đến mobile-first (ưu tiên di động). Năm 2010, MoMo hợp tác Vinaphone và Vietcombank triển khai ví điện tử qua SMS, phục vụ chủ yếu nhóm lao động di cư. Tuy nhiên, hạn chế của SIM 2G và mối lo ngại của người dùng về bảo mật đã khiến mô hình này khó mở rộng. Đến năm 2013, khi smartphone dần phổ biến và ngân hàng thúc đẩy số hóa, công ty chuyển trọng tâm sang ứng dụng trên Android và iOS. Đây là bước ngoặt quan trọng, giúp MoMo tiếp cận mô hình mobile-first, mở đường cho hệ sinh thái tài chính số sau này.

Giao diện app MoMo giai đoạn đầu dịch chuyển sang mobile-first. Ảnh: MoMo

Từ năm 2014 đến 2019 là thời điểm thị trường fintech trong nước chứng kiến sự tăng trưởng nóng, đòi hỏi các nền tảng thanh toán như MoMo phải nâng chuẩn bảo mật và tính ổn định. Để xây dựng sản phẩm phù hợp với người Việt, doanh nghiệp chọn tự phát triển toàn bộ nền tảng thay vì mua giải pháp nước ngoài và trở thành ví điện tử đầu tiên đạt chứng nhận bảo mật PCI DSS Level 1.

Trên nền tảng tự chủ này, MoMo tiếp tục chuẩn hóa vận hành, triển khai QR tĩnh - động, tối ưu ứng dụng và mở rộng kết nối ngân hàng. Năng lực của đội ngũ kỹ sư người Việt Nam được thể hiện rõ nét, khi đơn vị trở thành đối tác thanh toán tại Việt Nam cho Uber, Google và Apple, mở ra khả năng thanh toán dịch vụ số bằng ví điện tử thay vì chỉ thẻ tín dụng. Sự kiện này cũng là điểm sáng, góp phần giúp công ty thu hút được các quỹ ngoại như Standard Chartered Private Equity, Goldman Sachs và Warburg Pincus, tạo nền tảng tài chính - kỹ thuật cho bước tăng trưởng tiếp theo.

Giai đoạn từ năm 2020 đến nay, sau đại dịch Covid-19, nhu cầu giao dịch số và quản lý tài chính cá nhân tăng mạnh, đòi hỏi các nền tảng vừa phải xử lý thanh toán, vừa phải hỗ trợ tài chính toàn diện các nhu cầu tài chính của người dùng. MoMo tập trung nâng năng lực vận hành, tăng tốc độ xử lý, củng cố an toàn hệ thống trên nền tảng công nghệ do kỹ sư Việt Nam phát triển, đồng thời hoàn thiện mô hình dữ liệu, ứng dụng AI trong kiểm soát rủi ro và dịch vụ.

Đồng thời, fintech này phối hợp ngân hàng, tổ chức tín dụng để mở rộng các giải pháp tài chính thiết yếu như Ví trả sau, khoản vay nhỏ, bảo hiểm, tiết kiệm - đầu tư và dịch vụ công trực tuyến trong giáo dục, y tế, hành chính. Việc tích hợp liền mạch các dịch vụ này trên một ứng dụng giúp người dùng quản lý nhu cầu tài chính hằng ngày đơn giản, an toàn và minh bạch.

MoMo ứng dụng AI trên toàn bộ nền tảng và ở quy mô lớn. Ảnh: MoMo

Ông Nguyễn Mạnh Tường, Đồng sáng lập, Đồng chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc, Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo, cho biết trong 15 năm qua, MoMo luôn hướng đến mục tiêu giúp mọi người đều có thể tiếp cận các dịch vụ tài chính dễ dàng, làm chủ cuộc sống với sự hỗ trợ của công nghệ. Mỗi bước đi - từ thanh toán, tín dụng nhỏ, bảo hiểm đến dịch vụ công, đều xuất phát từ những nhu cầu thực của người dân và doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu trên, doanh nghiệp tập trung vào năng lực nền tảng, hợp tác chặt chẽ với ngân hàng, tổ chức tài chính và cơ quan quản lý để hệ thống tài chính số ngày càng an toàn, minh bạch và dễ tiếp cận.

"Trong giai đoạn mới, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư cho công nghệ lõi, AI, mở rộng các dịch vụ tài chính thiết yếu, đóng góp nhiều hơn cho tài chính toàn diện và chuyển đổi số quốc gia", ông Tường nhấn mạnh.

AI - nền tảng cốt lõi cho giai đoạn mới

Song song mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, MoMo tiếp tục đầu tư mạnh vào công nghệ lõi, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, chuyển mình thành Tập đoàn Công nghệ Tài chính tiên phong ứng dụng AI.

Hơn 1.000 kỹ sư công nghệ, bao gồm hơn 200 chuyên gia AI và dữ liệu, đang phát triển và vận hành hàng trăm mô hình phục vụ nhiều nghiệp vụ khác nhau: từ chấm điểm tín dụng, cá nhân hóa trải nghiệm đến hỗ trợ khách hàng, phát hiện gian lận theo thời gian thực. Trung bình mỗi giao dịch trên MoMo được xử lý qua 6-7 mô hình AI, bảo đảm tốc độ, độ chính xác và an toàn ở quy mô hàng chục triệu người dùng.

Một trong những mô hình đáng chú ý là AI Credit Scoring. Với sự thấu hiểu hành vi thanh toán, chi tiêu của hơn 30 triệu người dùng, MoMo có thể hỗ trợ ngân hàng và các tổ chức tín dụng đánh giá năng lực tài chính của người dùng, đặc biệt là với nhóm người dùng chưa có lịch sử tín dụng.

Cùng với đó là AI Fraud Detection, phát hiện bất thường theo thời gian thực bằng mô hình học máy, giúp giảm hơn 30% gian lận. AI Personalization giúp tối ưu trải nghiệm ở mọi điểm chạm, từ gợi ý dịch vụ, ưu đãi, nội dung đến điều hướng và khuyến nghị tài chính. Với trợ lý AI Moni, nền tảng phân tích được chi tiêu theo thời gian thực, người dùng nhận được các gợi ý tiết kiệm cùng hỗ trợ thanh toán hóa đơn được cá nhân hóa hơn. Trong khi AI Customer Care có chatbot 24/7 xử lý lượng lớn yêu cầu, mang lại hỗ trợ tức thì.

Khi triển khai các mô hình này, MoMo đồng thời duy trì chuẩn an toàn cao nhất (PCI DSS Level 1, ISO 27001:2022, ISO 27701:2019, Dynamic Liveness eKYC).

Đồng hành thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Đại diện doanh nghiệp cho biết, việc phát triển hệ sinh thái dịch vụ toàn diện cũng đưa MoMo trở thành mắt xích trong quá trình chuyển đổi số của khu vực công. Đơn vị là một trong những nền tảng thanh toán quan trọng của hạ tầng dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ hơn 90% dịch vụ hành chính công trên toàn quốc. Trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, nền tảng này chiếm khoảng 25% tổng giao dịch không dùng tiền mặt, đồng thời dẫn đầu trong nhiều nhóm dịch vụ như hơn 50% lệ phí xét tuyển đại học - cao đẳng. Hệ thống của MoMo được triển khai rộng rãi tại gần 9.000 cơ sở giáo dục, hơn 200 bệnh viện và các dịch vụ thuế, phí, lệ phí tại 34 tỉnh, thành phố.

Nền tảng kết nối VneID góp phần số hóa dịch vụ công. Ảnh: MoMo

Trong giai đoạn 2024-2025, MoMo phối hợp VNeID để tích hợp xác thực điện tử và thanh toán trực tiếp ngay trong ứng dụng định danh quốc gia, giúp người dân xử lý hóa đơn, phí - lệ phí, xử phạt giao thông nhanh chóng, an toàn, minh bạch. Ứng dụng này cũng kết nối CIC để cung cấp kênh tra cứu điểm tín dụng, hỗ trợ nhóm người dùng chưa có lịch sử tín dụng tiếp cận dịch vụ tài chính chính thống.

Cùng với đó, đơn vị tăng cường phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua các công ty thành viên. Các ty gồm: iPOS.vn, Nhanh.vn và Chứng khoán CV (CVS), qua đó hình thành hệ sinh thái giải pháp hỗ trợ hơn 500.000 tiểu thương.

Những đóng góp này đã giúp MoMo nhiều lần được vinh danh với các giải thưởng uy tín như Top 3 doanh nghiệp AI hàng đầu Việt Nam (AI4VN 2025), Giải pháp thanh toán kỹ thuật số xuất sắc cho Ví trả sau (Better Choice Awards 2025). Doanh nghiệp cũng nhận giải Thương hiệu ví điện tử dẫn đầu Tài chính Số (2024) và Top 50 Fintech toàn cầu do KPMG bình chọn, ghi nhận nỗ lực đầu tư bền vững vào công nghệ lõi, dữ liệu và trải nghiệm người dùng.

Hoàng Đan