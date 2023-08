15 năm hôn nhân của Ellen DeGeneres và bạn đời đồng giới

Ellen DeGeneres và bạn đời đồng giới Portia de Rossi nói không hối hận khi đến với nhau dù trải nhiều khó khăn trong hơn 15 năm chung sống.

Hôm 16/8, Ellen đăng ảnh kỷ niệm ngày cưới Portia, kèm dòng chú thích: "Gửi đến người vợ thân yêu, tôi yêu em nhiều hơn mỗi ngày, cuộc sống tôi hạnh phúc vì có em. Chúc mừng kỷ niệm 15 năm bên nhau nhé". Ellen cùng Portia de Rossi - diễn viên người Australia sinh năm 1973 - về chung nhà năm 2008.

Trong bài phỏng vấn trên Harper's Bazaar năm 2005, cặp sao cho biết phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên hồi 2001. Ellen lúc đó phân vân có nên bày tỏ, còn Portia chưa công khai là người đồng tính. Đến năm 2004, hai người gặp lại tại Los Angeles và quyết định yêu nhau.

Ellen (trái) và Portia kết hôn năm 2008. Ảnh: People

Trước khi gặp bạn đời hiện tại, Portia từng kết hôn năm 1995 với nam kỹ sư Mel Metcalfe, ly dị sau bốn năm. Sau ly hôn, Portia bắt đầu khám phá về giới tính thật, theo Hollywwood Life. Những năm 2000, mọi người vẫn còn kỳ thị về hôn nhân đồng giới nên Portia lo ngại việc công khai sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp. "Ellen đã giúp tôi hiểu được chính mình, khi gặp Ellen tôi không còn cô đơn nữa", Portia trả lời phỏng của The Advocate.

Cả hai kề vai sát cánh đối diện những khó khăn trong cuộc sống. Năm 2020, Ellen bị một số nhân viên tố cáo chơi xấu trong công ty. Mặc dù người tố cáo không đưa ra bằng chứng, nhiều fan vẫn để lại bình luận tiêu cực trên trang cá nhân MC. "Tôi không tưởng tượng được mình sẽ vượt qua điều này thế nào nếu không có Portia", Ellen trả lời phỏng vấn năm 2020 với People.

Tình cảm của họ thêm bền chặt khi cùng nhau vượt qua bệnh tật. Tháng 1/2021, Ellen thông báo nhiễm Covid-19, ba tháng sau đó Portia được đưa vào bệnh viện trong tình trạng viêm ruột thừa cấp tính. Tuy bị cách ly, họ đều lạc quan và động viên nhau từ xa, theo ENews.

15 năm bên nhau, Ellen và Portia từng trải qua nhiều tin đồn đổ vỡ. Theo trang People, năm 2014 Ellen lên tiếng bác bỏ lời đồn rạn nứt hôn nhân với Portia. MC nói cuộc sống với Portia hạnh phúc và cả hai hoàn toàn không xảy ra mâu thuẫn tình cảm nào.

Cặp nghệ sĩ chọn không có con, từ chối phương pháp thụ tinh ống nghiệm để được làm cha mẹ. Năm 2015, Ellen xuất hiện trên chương trình Today Show cho sống hạnh phúc và chưa sẵn sàng đón nhận thành viên mới.

Ellen và Portia thăm động vật hoang dã. Ảnh: Courtesy of The Ellen Fund

Thay vào đó, họ dành phần lớn thời gian cùng nhau mở các quỹ chăm sóc và cứu trợ động vật hoang dã. Năm 2018, Portia tạo quỹ mang tên The Ellen Fund, món quà cô dành cho Ellen vào sinh nhật thứ 60 của MC. Năm 2021, The Ellen Fund kêu gọi hơn một triệu USD để bảo vệ những động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Ellen cũng đầu tư khu sinh thái rộng hơn 48.000 mét vuông để nuôi giống khỉ đột đang có nguy cơ bị xóa sổ. Theo The People, Portia cho biết: "Đây là nơi để mọi người chăm sóc và thể hiện sự nhân đạo đến các sinh vật tuyệt vời trên thế giới".

Vợ chồng Ellen hiện sống trong điền trang rộng lớn trên đồi ở Montecito, California - gần nhà các ngôi sao như Oprah Winfrey, Katy Perry - Orlando Bloom, Ariana Grande, Hoàng tử Harry. Sau 19 năm gắn bó với khán giả, tháng 5/2021 Ellen dừng làm chương trình The Ellen show.

Hồi tháng 2, MC cùng gia đình tổ chức tiệc mừng sinh nhật thứ 50 của Portia. Trong bữa tiệc, Portia nhắc lại lời tuyên thệ lúc đám cưới: "Dù có ra sao em vẫn sẽ đồng ý". Ellen trả lời Portia trong sự chúc mừng của bạn bè và gia đình: "Tôi là người hạnh phúc nhất khi có em, cám ơn em đã đến bên tôi, hãy sống mỗi ngày như thế này em nhé".

Ellen dẫn chương trình The Ellen Show. Ảnh: Ellen DeGeneres

Ellen DeGeneres, 65 tuổi, là ngôi sao truyền hình hàng đầu tại Mỹ. Ellen xuất thân từ diễn viên hài nổi tiếng với chương trình The Ellen Show, phát sóng tập đầu năm 2003. Nghệ sĩ từng dẫn lễ trao giải Oscar, Grammy và Primetime Emmy. Năm 2016, Ellen được chính phủ Mỹ trao tặng Huân chương Tự do.

Quỳnh Như