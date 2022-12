"Thời điểm đó, khi quan sát thị trường lao động tiên tiến gần Việt Nam như Singapore, Thái Lan, Philipines, tôi nhận thấy họ đều có một sân chơi, nơi các chiến lược nhân sự của doanh nghiệp được đánh giá bởi các chuyên gia quản lý giàu kinh nghiệm. Vậy là chúng tôi ấp ủ ý tưởng về Vietnam HR Awards từ đó", bà Tiêu Yếu Trinh nhớ lại quá trình thực hiện giải thưởng.

Sau khi nghiên cứu các giải thưởng nhân sự trong khu vực và thế giới, đội ngũ quyết định chọn phương pháp đánh giá từ SHRI (Singapore Human Resources Institute –Viện Nghiên cứu Quản trị Nguồn Nhân lực Singapore) nhưng "địa phương hoá" nhằm tạo nên một giải thưởng đẳng cấp, uy tín nhưng cũng phù hợp với văn hóa doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đánh giá, trải qua 5 mùa giải với nhiều biến động liên tục của thị trường, xã hội, giải thưởng Vietnam HR Awards đã ngày càng khẳng định uy tín và chất lượng trong việc tạo ra một sân chơi đẳng cấp cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.

"Sự đồng hành của nhiều chuyên gia, thương hiệu hàng đầu với vai trò hội đồng thẩm định, diễn giả, nhà tài trợ, triển lãm và đặc biệt là các doanh nghiệp dự thi là sự công nhận công tâm nhất cho những nỗ lực không mệt mỏi để cải tiến và chuyên nghiệp hóa công tác tổ chức qua từng năm. Có thể nói, Vietnam HR Awards không dừng lại ở một cuộc thi cho các doanh nghiệp, mà còn góp phần kiến tạo, nâng tầm chất lượng quản trị, cũng như chất lượng của nguồn nhân lực Việt", Thứ trưởng nói.

Vietnam HR Awards là một thử nghiệm rất mới mẻ với Talentnet và cả thị trường nhân sự Việt Nam. Bà Trinh cho hay, chủ đề mỗi mùa giải là một "bài tập" cho ban tổ chức khi phải thể hiện thực tế chuyển động của thị trường và truyền cảm hứng đến các doanh nghiệp. Điển hình, năm đại dịch 2020 với đầy những biến động, Talentnet đã quyết định lấy "Win The Unplanned – Chiến tích ngoài bản thảo" làm chủ đề chính với một hạng mục duy nhất để vinh danh các doanh nghiệp có chính sách nhân sự ứng biến với Covid-19.

Năm nay, Talentnet chọn "Awakening Joy" (tạm dịch: Đánh thức niềm vui) làm chủ đề chính của lễ trao giải. Vượt ra ngoài một giải thưởng đơn thuần, Vietnam HR Awards trở thành nguồn truyền cảm hứng đến cộng đồng doanh nghiệp có những chiến lược nhân sự sáng tạo, cấp tiến, luôn lấy niềm vui và hạnh phúc toàn diện của người lao động làm trọng tâm.

"Nhìn lại 5 mùa giải tổ chức, tôi rất vui và tự hào khi Vietnam HR Awards được cộng đồng doanh nghiệp ưu ái gọi là giải ‘Oscar’ nhân sự Việt. Sau mỗi mùa giải, các doanh nghiệp chiến thắng lại đồng hành cùng Talentnet chia sẻ, giới thiệu những chiến lược nhân sự điển hình, kiểu mẫu. Tôi hy vọng giải thưởng đã thực sự truyền cảm hứng đến cộng đồng doanh nghiệp và nâng tầm chất lượng cuộc sống cho người lao động Việt", bà Tiêu Yến Trinh cho biết.



Cuối tháng 11/2022, đánh dấu cột mốc 15 năm hình thành và phát triền, Talentnet nhận giải "Nơi làm việc xuất sắc" do Great Place To Work – tổ chức toàn cầu về văn hóa công sở bình chọn. Danh hiệu "Great Place to Work" là minh chứng cho những nỗ lực của công ty trong việc đầu tư vào con người và nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động. 97% nhân viên đánh giá Talentnet là nơi làm việc an toàn; 95% nhân viên cảm thấy được chào đón, và 94% nhân viên tìm thấy nhiều niềm vui, sự gắn kết trong công việc...

"Đây chính là nguồn động lực để Talentnet tiếp tục nỗ lực để mang đến một môi trường làm việc lý tưởng, tạo thêm nhiều giá trị bền vững cho nhân viên, đối tác và khách hàng", bà Tiêu Yến Trinh cho biết.