15 năm Ashima đưa nấm quý thành nghệ thuật ẩm thực

Nhà hàng Ashima Nguyễn Trãi đưa trải nghiệm ẩm thực dưỡng sinh đến gần thực khách Việt thông qua bộ sưu tập lẩu nấm quý hiếm, từ 2010 đến nay.

Một trong những điểm khác biệt lớn nhất của nhà hàng lẩu Ashima là bộ sưu tập nấm quý hiếm gồm nấm vuốt hổ đen, nấm tùng nhung, nấm gan bò mỹ vị... Các loại thực vật này đều chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, có tác dụng hỗ trợ bồi bổ sức khỏe.

Theo Ashima, điều làm nên hương vị đặc trưng cho lẩu của quán nằm ở nước dùng được ninh liên tục trong 48 giờ. Xương và các loại thảo mộc thiên nhiên giúp tạo vị ngọt thanh tự nhiên, đậm đà, không cần chất tạo ngọt cho nước dùng. Đi kèm là các loại nấm quý và nguyên liệu cao cấp như bò Wagyu, hải sản tươi ngon, mang lại trải nghiệm ẩm thực dưỡng sinh độc đáo.

Ngoài các món ăn đơn lẻ, nhà hàng còn mang đến thực đơn đa dạng gồm A La Carte (gọi món), Course Menu (theo combo), Premium Set Menu (set cao cấp). Thực khách có thể linh hoạt tổ chức gặp gỡ đối tác, khách hàng hoặc thưởng thức bữa ăn ấm cúng cùng gia đình.

Ashima Nguyễn Trãi mang nét đặc trưng của vùng đất Shangri-La, nơi hòa quyện giữa thiên nhiên và sự an yên. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp huyền bí của vùng đất Shangri-La yên bình, không gian nhà hàng kết hợp gam màu ấm với chất liệu gỗ tự nhiên.

Không gian bên ngoài lấy cảm hứng từ vùng đất Shangri-la của Ashima Nguyễn Trãi. Ảnh: Ashima Nguyễn Trãi

Điểm nhấn nổi bật là khu vực sân vườn được thiết kế như một phần mở rộng của "Shangri-La" với hồ nước và cây cối xanh tươi, cho thực khách cảm giác thư thái, tĩnh lặng. Các bậc đá nổi trên mặt nước hay hệ thực vật phong phú đều được bố trí tỉ mỉ. Khu sân vườn ngoài là nơi để thư giãn còn có tác dụng kết nối các không gian trong nhà hàng, giúp tạo sự nhất quán, gần gũi, ấm cúng.

Hồ nước bên trong nhà hàng giúp điều hòa không gian, tạo cảm giác gần gũi thiên nhiên. Ảnh: Ashima Nguyễn Trãi

Khu dùng bữa tại Ashima được thiết kế linh hoạt, hợp với nhiều dịp khác nhau. Hệ thống 9 phòng VIP với nhiều chủ đề khác biệt. Nhóm 4-8 khách có thể chọn cặp phòng The Valley và The Forest. Thiết kế phòng liên kết có cửa sổ hướng sân vườn giúp tạo không gian kết nối dễ dàng. Nội thất lấy cảm hứng từ kiến trúc Shangri-La, kết hợp màu trắng ngà, gỗ thô và chút sắc đỏ tạo nên sự hài hòa, mộc mạc.

Các phòng VIP của nhà hàng đều được bày trí trang nhã với các tông màu ấm cúng. Nguồn: Ashima Nguyễn Trãi

The Meadow có cửa sổ lớn nhìn ra sân vườn, mang phong cách thô mộc, kết hợp tông trắng và đỏ. Điểm nhấn là những bức tranh mang cảm hứng thiên nhiên. Mỗi tác phẩm biểu trưng cho yếu tố ngẫu nhiên từ "thung lũng bất tử", cho cảm giác thư giãn, hòa mình vào âm thanh của vạn vật.

Trong khi cặp phòng The Stone - The Flow kết hợp tông xanh dịu mát, nối tiếp phong cách thô mộc, kết hợp hai yếu tố đối lập: hòn đá tĩnh lặng và dòng chảy bất tận. Tính cương - nhu, tĩnh - động được thể hiện qua sự phối hợp vật liệu trang trí và tạo hình, ẩn dụ cho sự linh hoạt và hành trình tìm kiếm sự cân bằng bên trong.

The Sun là phòng tiệc lớn nhất nhà hàng với không gian thoáng đãng, cửa sổ lớn đón ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Ashima Nguyễn Trãi

The Sun là phòng lớn nhất tại Ashima Nguyễn Trãi với ba mặt kính thoáng đãng, ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Sức chứa tối đa 10-14 khách. Điểm nhấn là tường kim loại vàng đồng bo cong và hệ chiếu sáng tạo cảm giác ấm cúng, rực rỡ như ánh mặt trời. Ngược lại, The Moon mang vẻ huyền bí, lãng mạn. Còn The Horizon yên tĩnh với tầm nhìn sân vườn rộng lớn, tượng trưng cho sự cân bằng.

Theo đại diện Ashima, nhà hàng không chỉ tiên phong trong nghệ thuật lẩu nấm mà còn là điểm đến của người yêu thích ẩm thực dưỡng sinh. "Với 15 năm giữ vững vị thế dẫn đầu, Ashima cam kết tiếp tục mang đến những trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn, giúp thực khách tìm lại sự cân bằng và tận hưởng khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình, bạn bè", vị đại diện cho biết.

Đan Minh