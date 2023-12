15 lời chúc năm mới tương tự 'Happy New Year'

Bạn có thể làm mới lời chúc "Happy New Year" tới gia đình, bạn bè bằng những thông điệp tích cực, nhiều ý nghĩa dưới đây.

Dành cho gia đình

1. A toast to the year it has been and the one it's yet to be (Hãy cùng nâng ly chúc mừng một năm đã qua và một năm sắp đến).

2. Here's to a New Year full of hope and possibilities (Chúc cho năm mới tràn đầy hy vọng và những khả năng mới).

3. May 2024 be filled with peace, love and laughter (Mong rằng năm 2024 sẽ mang đến thật nhiều bình an, yêu thương và tiếng cười).

4. Wishing you nothing but health and wealth in the new year ahead (Con chúc ông bà/ bố mẹ một năm mới an khang thịnh vượng).

5. I'm so grateful for your support and love this year, and every year. Cheers to another great year (Năm nay và nhiều năm nữa, con luôn biết ơn sự ủng hộ và tình yêu bố mẹ dành cho con. Chúc cả nhà một năm tuyệt vời nữa).

Ảnh: istock

Dành cho bạn bè

6. Wishing you all the things that make you smile in the New Year (Chúc mọi điều khiến bạn mỉm cười sẽ đến trong năm mới).

7. Get ready, the next chapter of your book is about to be written (Bạn ơi, sẵn sàng viết sang chương mới cuộc đời nào).

8. 2024 is your year - I can feel it! Looking forward to seeing you do extraordinary things (2024 sẽ là năm của bạn đấy! Rất mong đợi được thấy những điều phi thường bạn làm).

9. I don't know about you, but I have a feeling this is going to be our best year yet. Cheers to 2024 and cheers to us (Không biết bạn thế nào, nhưng có vẻ năm nay là sẽ năm tuyệt nhất của chúng ta đấy. Chúc mừng 2024 và chúc mừng chúng ta).

10. Happy New Year! May 2024 open the door to extraordinary opportunities (Chúc mừng năm mới! Mong rằng 2024 sẽ mở ra những cơ hội phi thường).

Dành cho cặp đôi

11. Together forever, that’s how we’ll be in 2024 (Mãi mãi bên nhau, đó sẽ là năm 2024 của anh và em).

12. In 2024, I'm changing my status to "completely smitten with you" (Năm 2024, em sẽ đổi trạng thái của mình thành "hoàn toàn say đắm anh").

13. There are only two times that I want to be with you: now and all the years to come (Chỉ có hai thời điểm anh muốn ở bên em: hiện tại và nhiều năm sau đó).

14. I can't wait to have another 365 days to tell you how much I love you (Anh nóng lòng có thêm 365 ngày nữa để nói rằng anh yêu em nhường nào).

15. With you by my side, 2024 is sure to be the best year yet (Có anh bên cạnh, chắc chắn 2024 sẽ là năm tuyệt nhất).

Phương Anh (Theo Cosmopolitan, Today)