15 lít dịch mật trong ổ bụng

TP HCMNgười đàn ông 59 tuổi bị tai nạn giao thông, bụng to dần và đau nhiều, đến ngày thứ 17 vào viện khám, bác sĩ phát hiện 15 lít dịch trong ổ bụng do vỡ túi mật.

Bệnh nhân ngụ Bình Dương, không thấy vết thương hở ngoài da hay trầy xước khi va chạm xe máy, nhưng cảm thấy đau đớn khó thở. Bệnh viện địa phương chẩn đoán chấn thương gan, tụy, dập lách mức độ nhẹ, cho thuốc uống và theo dõi tại nhà. Những ngày sau, người bệnh thức trắng đêm do đau âm ỉ, bụng to dần như "bà bầu sắp đẻ".

Ngày 27/7, bác sĩ Trần Minh Đức, Trưởng Khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Bình Dân, cho biết siêu âm phát hiện rất nhiều dịch trong ổ bụng bệnh nhân. Chọc hút bụng dưới hướng dẫn của siêu âm, ghi nhận nhiều dịch mật, gợi ý tình trạng vỡ túi mật.

Bệnh nhân được chỉ định chụp phim MSCT-scan vùng bụng, cho thấy dịch ổ bụng lượng nhiều, kèm theo hình ảnh túi mật xẹp do vỡ túi mật. May mắn, các tạng khác trong ổ bụng không tổn thương.

Bác sĩ phẫu thuật nội soi hút ra khoảng 15 lít dịch mật vàng. Người bệnh được cắt bỏ túi mật đã thủng, hút và rửa sạch ổ bụng.

Tỉnh lại sau ca mổ, bệnh nhân cho biết cảm thấy bụng nhẹ hẳn, không còn đau đớn và căng tức. Sau hai ngày hậu phẫu, ông có thể đi lại quanh giường bệnh và ăn được cháo, trên bụng chỉ có vết mổ nhỏ.

Bác sĩ Đức thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: Trần Nhung

Theo bác sĩ Đức, có thể trong lúc tai nạn, bệnh nhân ngã ở tư thế ngồi, tạo một lực mạnh trên túi mật đang căng to - là nguyên nhân gây vỡ đột ngột. Ngoài ra, dịch mật lượng lớn khiến bụng người bệnh căng to nhưng may mắn không có dấu hiệu nhiễm trùng. Nếu xảy ra tình huống này, bệnh nhân có thể rơi vào bệnh cảnh sốc nhiễm trùng chỉ trong vòng 48 giờ.

Bác sĩ khuyến cáo người bị tai nạn nên đi khám để phát hiện sớm các tổn thương. Trường hợp này nếu tiếp tục kéo dài tình trạng dịch mật tràn trong ổ bụng sẽ gây khó khăn trong cuộc mổ, có nguy cơ từ phẫu thuật nội soi chuyển sang mổ mở.

Lê Phương