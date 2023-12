15 hợp đồng thành công nhất nửa đầu mùa 2023-2024

10. Isco, tự do gia nhập Betis. Mùa trước, với lý do không đáp ứng được kỳ vọng, Isco bị Sevilla thanh lý hợp đồng chỉ sau sáu tháng. Anh phải nghỉ thêm sáu tháng tiếp theo, do đổ vỡ thỏa thuận với Union Berlin trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Tuy nhiên, hai đội bóng này có thể đang hối hận vì bỏ lỡ một tài năng thực sự. Sau khi gia nhập hè vừa qua, cựu ngôi sao Real lập tức trở thành thủ lĩnh tuyến giữa của Betis. Anh giành được nhiều danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận, đồng thời định vị đội bóng trong Top 6 La Liga. Trong khi đó, Sevilla và Union Berlin đều đang xếp thứ 15 La Liga và Bundesliga.