15 học sinh Việt nhận học bổng Chính phủ New Zealand

15 học sinh Việt Nam nhận Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học 2023 (New Zealand Schools Scholarships - NZSS) nhờ thành tích học tập và kỹ năng thuyết trình tốt.

Tại buổi lễ trao học bổng, ông Ben Burrowes - Giám đốc khu vực châu Á của Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ), 15 bạn đang đạt được những thành tựu đáng tự hào. Nhiều ứng viên đạt học bổng các năm trước đã lựa chọn tiếp tục ở lại và theo đuổi bậc đại học tại New Zealand. "Chúng tôi rất hào hứng, trông chờ được chứng kiến những câu chuyện thành công khác trong tương lai", ông nhấn mạnh.

Sau khi nhận học bổng, các tân binh của cộng đồng học sinh, sinh viên học tại New Zealand - "I am New" sẽ hoàn tất thủ tục và bắt đầu học tại nước này. Trong lễ trao học bổng, đại diện Hội Sinh viên Việt Nam tại New Zealand (VSANZ), học sinh đạt học bổng NZSS 2019 và phụ huynh có con đang du học tại nước này đã phổ biến thông tin, giải đáp thắc mắc cho 15 bạn trẻ trước khi lên đường.

"Tôi đã an tâm hơn phần nào khi được nghe những chia sẻ hữu ích, những tình huống thiết thực để đồng hành cùng với con, trang bị cho con một tâm thế vững vàng nhất", phụ huynh em Hoàng Thủy Trúc - một trong 15 học sinh xuất sắc đạt học bổng năm nay chia sẻ.

15 học sinh nhận Học bổng NZSS vào ngày 18/6. Ảnh: ENZ

Tăng Mẫn Nhi - học sinh nhận NZSS 2023 chia sẻ, em sẽ học tại trường Kerikeri High School. Ngay từ khi nghe tin trúng tuyển, nữ sinh đã cố gắng hình dung rất nhiều việc mình sẽ đến đất nước mới, cách để bắt đầu cuộc sống với người bản xứ...

"Qua những thông tin thực tế được nghe từ anh chị đi trước, đất nước kiwi hiện lên càng đẹp, đáng sống, đáng học và làm em mong chờ hơn bao giờ hết", Nhi nói thêm.

Với học sinh ở lứa tuổi THCS, THPT, việc nhận học bổng Chính phủ của quốc gia có nền giáo dục thuộc top 3 toàn cầu về trang bị kỹ năng tương lai cho người học (theo Economist Intelligence Unit) vừa là thành tựu lớn, vừa là minh chứng cho sự nỗ lực.

Trong quá trình nộp đơn, các em đã thể hiện bản lĩnh qua kỹ năng thuyết trình, sắp xếp bố cục trình bày và lên "chiến thuật" thể hiện bản thân qua video 90 giây để thuyết phục hội đồng xét tuyển.

Học sinh trúng học bổng và phụ huynh tới tham gia buổi lễ từ sớm. Ảnh: ENZ

Hoàng Thủy Trúc - thí sinh nhận học bổng của Awatapu College kể lại, từ việc bản thân thích đọc và lớn lên với sách, em lĩnh hội được rất nhiều kiến thức, lối tư duy từ đây. Vì vậy, nữ sinh đã thể hiện màu sắc cá nhân ấy thông qua video thuyết trình và thành công chinh phục hội đồng.

"Em rất hào hứng vì hình thức ứng tuyển này vừa trực quan, vừa sự đề cao màu sắc cá nhân của giáo dục New Zealand. Nhờ đó, em có thể tự tin được là chính mình", Trúc nói thêm.

Trải nghiệm ứng tuyển một học bổng chính phủ danh giá như NZSS và giành chiến thắng cũng là quá trình quan trọng giúp học sinh thay đổi tư duy với hướng tiếp cận mới. Đinh Minh Thảo - học sinh sẽ đến Newlands College chia sẻ, em từng là một người nhút nhát, quen sống trong sự bảo bọc của gia đình, không dám bước ra vùng an toàn vì nghĩ việc quay video không phải điều dễ dàng.

Tuy nhiên, khi đứng trước ống kính, nói trước đám đông, Thảo chợt nhận ra một phiên bản tự tin hơn của mình. Điều đó đã giúp em thêm cởi mở, trò chuyện nhiều hơn trong cuộc sống hằng ngày.

Đinh Minh Thảo - học sinh nhận học bổng NZSS 2023 và sẽ học tại Newlands College (New Zealand). Ảnh: ENZ

Nữ sinh cũng chia sẻ, em rất hào hứng khi được tiếp xúc với cộng đồng "I am new" thông qua những phiên chia sẻ. "Sự nhiệt tình, thân thiện của mọi người làm em mong chờ ngày được hòa nhập ở xứ sở kiwi. Hiện tại, em đã hoàn toàn gạt bỏ hết mọi rụt rè và sẵn sàng cho để đón nhận những trải nghiệm mới", Thảo khẳng định.

Tại New Zealand, học sinh có thể kết nối với những bạn trẻ tài năng khác, đồng thời, gia nhập cộng đồng "I am New", từ đó, hướng đến cơ hội hiện thực hóa giấc mơ trở thành công dân toàn cầu.

Cuối buổi lễ, Nguyễn Bảo Vân - học sinh giành học bổng NZSS 2019 kể lại, trong quá trình học tại New Zealand, cô thường xuyên được khuyến khích tham gia hoạt động ngoài trời hòa hợp với thiên nhiên, rèn luyện sức khỏe thể chất và tinh thần.

Do đó, cô khuyên du học sinh Việt nên mạnh dạn trao đổi với bạn bè ở trường để tham gia các hoạt động và câu lạc bộ. Nhờ vậy, các bạn sẽ có thêm thêm trải nghiệm kết nối, kinh nghiệm cho hồ sơ lên đại học.

"Đừng ngần ngại nhờ hỗ trợ từ thầy cô và bạn bè nếu có những bỡ ngỡ bước đầu. Mọi người luôn nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ học sinh ngoại quốc", Vân nhấn mạnh.

Nhật Lệ