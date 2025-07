15 gương mặt gen Z tại Vietnam's Next Top Model

Video giới thiệu Vietnam's Next Top Model 2025

Video giới thiệu thí sinh, giám khảo cuộc thi.

Các cô gái sẽ lần lượt tham gia thử thách để tìm ra quán quân, nhận phần thưởng 300 triệu đồng. Người chiến thắng còn có cơ hội sải bước tại sàn diễn Tuần thời trang quốc tế ở Anh, Pháp, Italy, đồng thời xuất hiện trên trang bìa một tạp chí thời trang uy tín.

Hội đồng giám khảo của mùa giải thứ chín gồm người mẫu Thanh Hằng, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, chuyên gia trang điểm Nam Trung, giám đốc sáng tạo Hà Đỗ.

Vietnam's Next Top Model được mua bản quyền từ show Next Top Model của Mỹ, do siêu mẫu Tyra Banks sáng lập, sản xuất mùa đầu tiên vào năm 2010. Qua tám mùa, chương trình tìm ra nhiều gương mặt thành danh trong làng mốt như Trang Khiếu, Tuyết Lan, Hoàng Thùy, Ngọc Châu, Mâu Thủy, H'Hen Niê, Hương Ly, Nguyễn Hợp, Nguyễn Oanh, Kim Dung. Sau mùa giải "all star" (quy tụ thí sinh gây chú ý qua các năm) vào năm 2017, chương trình gián đoạn, gần đây mới khởi động trở lại.