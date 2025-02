15 điểm cấp đổi giấy phép lái xe ở Hà Nội

Ngoài điểm số 2 Phùng Hưng và 16 Cao Bá Quát, người dân có thể cấp đổi giấy phép lái xe ở 13 điểm được Sở Giao thông Vận tải ủy quyền tại các quận, huyện.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết đang phối hợp với Công an thành phố chuyển giao nhiệm vụ cấp, đổi giấy phép xe. Trước mắt, Sở tiếp tục nhiệm vụ này, đảm bảo không ảnh hưởng đến người dân và tổ chức kinh doanh dịch vụ.

Người dân xếp hàng đổi giấy phép lái xe tại số 2 Phùng Hưng, Hà Đông (trụ sở Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) hôm 17/2. Ảnh: Hoàng Phong

Do việc cấp đổi giấy phép lái xe ở số 2 Phùng Hưng và số 16 Cao Bá Quát quá tải (có ngày tiếp nhận 600 hồ sơ, gấp ba lần bình thường), Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã hướng dẫn người dân đến 13 địa điểm ủy quyền để được phục vụ. Cụ thể, người dân có thể đến bộ phận một cửa tại trụ sở 13 quận, huyện sau: Nam Từ Liêm, Long Biên, Đông Anh, Sóc Sơn, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Đan Phượng, Quốc Oai, Mê Linh, Thanh Oai, Ba Vì và thị xã Sơn Tây.

Bên cạnh đó từ ngày 5/2, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội thí điểm mô hình đại lý dịch vụ công trực tuyến. Giai đoạn một, có 32 đại lý dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn cung ứng hỗ trợ miễn phí người dân thực hiện 30 thủ tục hành chính trên môi trường mạng, trong đó có cấp đổi giấy phép lái xe.

Ngoài đến các điểm cấp đổi trực tiếp người dân có thể thực hiện đổi giấy phép lái xe qua môi trường mạng. Ảnh chụp màn hình

Thực hiện chỉ đạo của trung ương, nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép sẽ được chuyển giao từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an, tuy nhiên chưa có thời gian cụ thể. Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đơn vị đang tiếp nhận các nhiệm vụ tương ứng từ Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải); Phòng CSGT các tỉnh thành nhận nhiệm vụ tương ứng từ Sở Giao thông Vận tải; công an cấp xã tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe tại cơ sở.

Người dân có thể nộp hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe ngay tại xã, phường, thị trấn và có thể đăng ký tham gia sát hạch tại bất cứ địa phương nào trên toàn quốc sau khi hoàn thành các khóa đào tạo lái xe, không phụ thuộc vào địa giới hành chính và nơi đào tạo như hiện nay.

Võ Hải