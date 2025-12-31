15 cách chúc mừng năm mới 2026 bằng tiếng Anh

Ngoài "happy new year", bạn có thể dùng 15 câu chúc mừng năm mới bằng tiếng Anh khác, từ trang trọng đến vui vẻ, phù hợp với nhiều hoàn cảnh.

Lời chúc truyền thống, trang trọng:

1. Wishing you the very best of luck and prosperity in the coming year!

(Chúc bạn mọi điều tốt lành và thịnh vượng trong năm sắp tới!)

2. May the New Year bring you good fortune, great health, and happiness.

(Cầu mong Năm mới mang đến cho bạn may mắn, sức khỏe dồi dào và hạnh phúc)

3. Here's to a New Year filled with endless good luck!

(Chúc mừng một Năm Mới tràn ngập may mắn vô tận!)

4. May all your wishes come true and your troubles be few. Happy New Year!

(Chúc mọi điều ước của bạn thành hiện thực và mọi phiền muộn đều tan biến. Chúc mừng năm mới!)

5. Cheers to a clean slate and a whole year of good vibes!

Nâng ly cho một khởi đầu mới và cả một năm đầy năng lượng tích cực!

Lời chúc mừng năm mới lịch sự và ngắn gọn:

6. May this year be kind to you.

(Mong năm mới sẽ nhẹ nhàng và tử tế với bạn)

7. Cheers to good health, good luck, and good people.

(Chúc sức khỏe dồi dào, may mắn đủ đầy và gặp toàn người tốt)

8. New year, new blessings

(Năm mới, phúc lành mới)

9. May all the right doors open for you.

(Mong mọi cánh cửa đúng đắn sẽ mở ra với bạn)

10. Here’s to a lucky year ahead.

(Chúc một năm mới thật nhiều may mắn)

Lời chúc năm mới ngắn, vui vẻ dành cho bạn bè:

11. Manifest that major luck!

(Cầu cho bạn thật nhiều may mắn nha!)

12. This year is going to be your year!

(Năm nay sẽ là năm của bạn!)

13. Good vibes only this year!

(Năm nay chỉ có năng lượng tích cực thôi nhé!)

14. Sending you all the good juju for the New Year!

(Gửi bạn tất cả những 'vía lành' cho năm mới nhé!)

15. Big wins only in the new year!

(Năm nay chỉ toàn thắng lớn thôi nhé!)

Khánh Linh (Tổng hợp)