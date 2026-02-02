15 bệnh viện thí điểm bảo lãnh viện phí, 'khám trước trả sau'

Người bệnh tại 15 cơ sở y tế thí điểm sẽ không phải xếp hàng đóng tiền tạm ứng hay chờ hoàn tiền nhờ cơ chế bảo lãnh thanh toán tự động.

Ngày 2/2, tại Hội nghị triển khai công tác khám chữa bệnh năm 2026 ở TP HCM, Bộ Y tế chính thức vận hành Cổng bảo lãnh thanh toán viện phí. Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) là đơn vị đầu tiên trong 15 cơ sở y tế thí điểm hoàn tất kết nối và đưa vào sử dụng. Ngành y tế sẽ sớm triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp và mở rộng 13 bệnh viện còn lại trong thời gian tới.

Theo TS.BS Dương Huy Lương, Phó cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), nền tảng này đóng vai trò trung gian kết nối giữa bệnh viện, người dân và ngân hàng nhằm giải quyết nút thắt trong khâu thanh toán. Thay vì phải xếp hàng nộp tiền cọc (tạm ứng) trước khi nhập viện và chờ đợi để nhận lại tiền thừa (hoàn ứng) khi ra viện, người bệnh chỉ cần đăng ký bảo lãnh ngay khâu tiếp đón.

Các đại biểu bấm nút khai trương Cổng bảo lãnh thanh toán viện phí ngày 2/2. Ảnh: Lê Phương

Cụ thể, nếu người bệnh đã có người thân hoặc doanh nghiệp đăng ký hạn mức từ trước, hệ thống sẽ xác thực thông tin và ngân hàng tự động phong tỏa số tiền tương ứng. Trong suốt quá trình điều trị, bệnh nhân không cần nộp thêm bất kỳ khoản phí nào. Khi xuất viện, hệ thống tự động đối soát, trừ đúng chi phí thực tế và giải tỏa ngay phần tiền còn thừa trong tài khoản.

TS Lương đánh giá dù chuyên môn y tế đã phát triển nhiều kỹ thuật cao, quy trình thanh toán tại nhiều bệnh viện công vẫn lạc hậu. Ông dẫn chứng thực tế nhiều người dân sở hữu tài khoản tiền tỷ nhưng khi gặp sự cố cấp cứu lại không thể xác thực để rút tiền hoặc chuyển khoản ngay, gây gián đoạn việc cứu chữa.

Giải pháp mới cho phép một người đứng ra bảo lãnh tài chính cho nhiều người thân. Tính năng này đặc biệt hữu ích với người cao tuổi không rành công nghệ hoặc các trường hợp cấp cứu khẩn cấp. Ngoài ra, các doanh nghiệp có thể sử dụng cơ chế này như một chính sách phúc lợi, đăng ký bảo lãnh viện phí trực tiếp cho nhân viên.

Sau hai tuần vận hành thực tế tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, TS.BS Nguyễn Thành Vinh, Giám đốc bệnh viện, ghi nhận hiệu quả rõ rệt. Với lưu lượng khoảng 460.000 lượt khám mỗi năm, trước đây bệnh nhân thường mất hàng giờ chờ hoàn ứng vào khung giờ cao điểm. Hiện nay, quy trình xếp hàng đóng - trả tiền gần như bị xóa bỏ.

"Thanh toán không tiền mặt giúp giảm rủi ro mất cắp, đảm bảo an ninh trật tự tại nơi đông người, đồng thời giúp con cháu dễ dàng hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho cha mẹ già từ xa", ông Vinh nói.

Người dân TP HCM chờ khám bệnh, tháng 7/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh, công nghệ này giúp người dân yên tâm nhập viện mà không lo áp lực "đặt cọc". Về phía bệnh viện, đơn vị giảm thiểu được rủi ro thất thu viện phí và tình trạng bệnh nhân trốn viện.

Giai đoạn thí điểm, Ngân hàng SHB cung cấp hạ tầng tài chính, hỗ trợ phong tỏa và giải tỏa tiền tự động. Bộ Y tế sẽ mở rộng cho tất cả các ngân hàng tham gia, coi đây là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số y tế, hướng tới mô hình "bệnh viện không tiền mặt", lấy người bệnh làm trung tâm.

Lê Phương