15.000 học sinh dừng đến trường vì hàng chục ca mắc Covid-19

Thanh Hóa34 học sinh và 3 giáo viên tại thị xã Bỉm Sơn mắc Covid-19 khiến toàn bộ trường học ở đây phải đóng cửa.

Ngày 19/10, ông Mai Thế Trị, Phó chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn cho biết, hiện tất cả cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến các cấp học phổ thông tại 8 phường xã trên địa bàn đã dừng dạy học trực tiếp do hàng loạt cán bộ giáo viên và học sinh nhiễm nCoV những ngày gần đây.

Cán bộ y tế xét nghiệm cho người dân vùng dịch Bỉm Sơn. Ảnh: Lam Sơn.

Trong năm ngày qua, Bỉm Sơn ghi nhận 34 học sinh dương tính nCoV (trong đó mầm non 4, tiểu học 22, THCS 1 và THPT 7) tại các trường mầm non Ngọc Trạo, Quang Trung, Ba Đình; THCS Ba Đình, Ngọc Trạo, Ba Đình, Tiểu học - THCS Quang Trung và THPT Bỉm Sơn. Ba giáo viên mắc Covid-19 ở cấp mầm non, THCS và THPT.

Theo thống kê của y tế địa phương, số học sinh và cán bộ giáo viên ở Bỉm Sơn thuộc diện F1 lên đến gần 2.800 người, còn F2 là hơn 3.900 người. "Các trường dừng dạy học trực tiếp nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng", ông Trị nói.

Ngành giáo dục thị xã Bỉm Sơn, với quy mô khoảng 15.000 học sinh, đang lên phương án tổ chức dạy học trực tuyến để ứng phó diễn biến phức tạp của dịch Covod-19. Theo kế hoạch, lớp 1, lớp 2 sẽ được ưu tiên dạy học trên truyền hình và không thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ trong khoảng thời gian này.

Học sinh từ lớp 3 sẽ tổ chức dạy trực tuyến là chủ đạo, bổ trợ bằng các kênh giáo dục truyền hình (ưu tiên dạy truyền hình cho các lớp cuối cấp). Ngoài ra giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh tăng cường sử dụng các nguồn học liệu số. Cán bộ các trường sẽ được tập huấn, hướng dẫn hệ thống phần mềm dạy học trực tuyến để vận hành hiệu quả.

Với bậc học mầm non, Bỉm Sơn không tổ chức dạy học trực tuyến nhưng yêu cầu các nhà trường duy trì kết nối với trẻ và phụ huynh bằng kênh liên lạc phù hợp.

"Thị xã đang phối hợp với ngành giáo dục chuẩn bị cài đặt phần mềm dạy học trực tuyến tới 8 xã phường, đảm bảo cho công tác dạy và học hiệu quả trong thời gian học sinh không thể đến trường", ông Trị cho biết thêm.

Hiện một số trường học ở Bỉm Sơn đã được chính quyền trưng dụng làm khu cách ly tập trung phòng dịch.

Ổ dịch tại thị xã Bỉm Sơn được phát hiện vào hôm 14/10, sau khi một cặp vợ chồng dương tính với nCoV. Người vợ làm nhân viên bán hàng cho một doanh nghiệp, còn chồng làm lái xe. Họ có yếu tố dịch tễ phức tạp, đi lại nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.

Vào ngày 10/10, hai vợ chồng còn đi họp phụ huynh cho hai con đang học tại trường Tiểu học - THCS Quang Trung, tham gia tiệc liên hoan có nhiều người tham dự.

Theo CDC Thanh Hóa, đến chiều 18/10, Bỉm Sơn ghi nhận tổng cộng 86 ca mắc Covid-19. Từ ngày 27/4 đến nay, Thanh Hoá có hơn 700 ca mắc Covid-19; 490 người điều trị khỏi ra viện; 5 ca tử vong; số bệnh nhân còn lại đang điều trị tại bệnh viện. Thanh Hoá đã tiêm được hơn 853.000 liều vaccine phòng Covid-19.

Lê Hoàng