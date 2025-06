148 Giảng Võ - từ triển lãm huyền thoại đến siêu dự án giữa lòng Hà Nội

Khu đất 148 Giảng Võ không chỉ có giá trị về vị trí mà còn mang đậm dấu ấn lịch sử, là mảnh đất từng chứng kiến sự chuyển mình của Thủ đô qua các thời kỳ. Trước kia, 148 Giảng Võ là khu thao luyện binh mã thời phong kiến, đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc chính trị - văn hóa - quân sự của Ba Đình. Từ những năm 1970, nơi đây trở thành trung tâm hội chợ lớn nhất miền Bắc, nơi giao thương sôi động, đánh dấu bước chuyển mình của nền kinh tế mở.

Sự kết thúc vai trò truyền thống của khu đất vào năm 2016 không chỉ khép lại một giai đoạn vàng son, mà còn mở ra cánh cửa cho một hành trình chuyển đổi không gian đô thị hiện đại. Định hướng này được cụ thể hóa với quyết định quy hoạch lại vào năm 2024, tạo nền tảng cho những chiến lược khác biệt phía sau.

Cụ thể, tháng 7/2024, UBND TP Hà Nội phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, chuyển khu đất thành tổ hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng. Dự án do Công ty CP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC), thành viên Tập đoàn Vingroup, phát triển.

Ngày 19/5, Vinhomes The Gallery - dự án được mong chờ nhất thập kỷ tại lõi trung tâm Thủ đô chính thức ra mắt. Trên nền của Triển lãm Giảng Võ vang bóng một thời, dự án được kỳ vọng sẽ kiến tạo một biểu tượng giao thương mới, góp phần ghi danh Giảng Võ vào bản đồ các địa danh thương mại đắt giá nhất thế giới.

Vinhomes The Gallery được quy hoạch thành tổ hợp thương mại - dịch vụ cao cấp, gồm ba phân khu chính: dãy nhà phố thương mại thấp tầng (Little SoHo, Little Gum và Little Ginza), khối văn phòng hạng A và hệ thống tiện ích công cộng nội khu.

Kiến trúc dự án pha trộn nhiều phong cách quốc tế như Pháp cổ điển, Gum Moscow, Manhattan, New York, Đông Âu... Mỗi phân khu được phát triển theo chủ đề riêng, vừa tạo điểm nhấn cảnh quan, vừa phục vụ mục tiêu khai thác thương mại đa dạng.