142.000 hộ dân mất điện vì sự cố khi khoan giếng

Đồng NaiTrong lúc thi công khoan giếng ở thị trấn Vĩnh An, một xe cẩu gần chạm vào dây điện 110 kV gây phát nổ, mất điện diện rộng, chiều 13/8.

Khoảng 13h, một vụ nổ trên đường dây điện 110kV qua thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, gây ra mất điện hàng loạt trạm biến áp như 110 kV Kiệm Tân, Định Quán, La Ngà, Tân Phú...

Khu vực khoan giếng gây ra sự cố mất điện. Ảnh: Thái Hà

Sự cố khiến hơn 142.700 hộ dân và doanh nghiệp ở các huyện Định Quán, Tân Phú, Thống Nhất và Xuân Lộc không có điện sinh hoạt, sản xuất. Trong đó có một số khu vực quan trọng mất điện như: Trung tâm hành chính huyện Định Quán và huyện Tân Phú, toàn bộ khu công nghiệp Định Quán và khu công nghiệp Tân Phú.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai huy động nhiều nhân lực và trang thiết bị khắc phục, nối điện sau 15 phút. Theo ngành điện, sự cố do khi khoan giếng ở một hộ dân tại thị trấn Vĩnh An, đơn vị thi công để xe cẩu vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện.

Phước Tuấn