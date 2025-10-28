141 người ra toà trong vụ án đánh bạc hơn 2.500 tỷ đồng tại khách sạn 5 sao

Hà NộiTrong các bị cáo, cựu phó chủ tịch tỉnh Phó Thọ (cũ) Hồ Đại Dũng bị cáo buộc chi 7 triệu USD (185 tỷ đồng) đánh bạc 95 lần.

Ngày 28/10, ông Dũng và ông Ngô Ngọc Đức là hai trong 136 người bị TAND Hà Nội xét xử vì tội Đánh bạc. Với số tiền bị cáo buộc toàn vụ án lên tới 107 triệu USD, tương đương hơn 2.570 tỷ đồng, trung bình mỗi người dùng gần 19 tỷ đồng để đánh bạc.

Các bị cáo ở tội Tổ chức đánh bạc là 3 Quản lý chi nhánh của Công ty Việt Hải Đăng gồm: Cho Choo Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, đều quốc tịch Hàn Quốc. Hai người còn lại là Phan Trường Giang, giám đốc chi nhánh và Nguyễn Đình Lâm, Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng.

VKS đánh giá vụ án có tính chất "rất nghiêm trọng", diễn ra trong thời gian dài. Người đánh bạc thuộc nhiều thành phần, ngoài hai cựu cán bộ lãnh đạo là ông Dũng, ông Đức, còn có ông Tạ Quốc Thịnh, cựu Hiệu Phó Đại học Hùng Vương; ông Lê Thế Chiến, cựu phó tổng biên tập Tạp chí Thanh tra Chính phủ; Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Xuân Huệ, cựu trưởng và phó phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ; Đỗ Quang Hưng, Phó phòng thuộc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ; Đỗ Anh Tuấn, cựu chi Cục trưởng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ; Tô Thị Thu Hương, công chức Bảo tàng Phú Thọ.

Cựu phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng. Ảnh: Báo Phú Thọ

Ngoài ra còn có 2 ca sĩ, một luật sư, một bác sĩ, 2 hướng dẫn viên du lịch, 2 tổng giám đốc doanh nghiệp, 4 tài xế bị truy tố. Còn lại đa số bị cáo kinh doanh tự do.

Trong 141 bị cáo của vụ án có 7 người bị tạm giam, 3 người đang trốn truy nã và sẽ bị xét xử vắng mặt, số còn lại được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. 41 bị cáo là nữ, 100 nam, người cao tuổi nhất là một phụ nữ 73 tuổi trú Hà Nội, đánh bạc 80 lần, tổng gần 9 tỷ đồng; nhỏ tuổi nhất là thanh niên 23 tuổi, đánh bạc 3 lần, tổng 170 triệu, theo cáo buộc.

24 người có tiền án, tiền sự, án tích, đông nhất là tội Đánh bạc với 10 người. Thậm chí có người đã bị phạt tù, án treo 3 lần cùng vì tội danh này và đây là vụ án thứ 4.

14 người còn lại có án tích về các tội như: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Mua bán trái phép chất ma túy; Cố ý gây thương tích, Trộm cắp tài sản, Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức...

6 bị cáo, ngoài vụ án này, còn đang bị điều tra, truy tố trong các vụ án khác liên quan hành vi như: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tàng trữ ma túy, Cưỡng đoạt tài sản và Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ông Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ, bị cáo buộc dùng hơn 4,25 triệu USD (hơn 112 tỷ đồng) để đánh bạc. Ảnh: Báo Hòa Bình

Chiêu dụ khách đánh bạc hơn 2.570 tỷ đồng của King Club

VKS xác định, Công ty Việt Hải Đăng hoạt động từ năm 2000, kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Một trong 4 chi nhánh là King Club tại Tầng 1, khách sạn Pullman, Hà Nội.



Năm 2019, Công ty Việt Hải Đăng ký hợp đồng 5 năm để Công ty HS của Kim In Sung được điều hành hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại King Club và trả phí tháng cho Việt Hải Đăng, 60.000-110.000 USD, kèm phí cố định 100.000 USD mỗi tháng.

King Club có trách nhiệm tạo điều kiện và hỗ trợ các thủ tục cho HS, thanh toán các chi phí thuê mặt bằng, thuế, điện nước, quản lý hành chính, an ninh, ngoại giao, lương và bảo hiểm xã hội cho nhân viên người Việt Nam làm việc tại đây.

Để vận hành King Club, Kim In Sung thuê 3 quản lý người Hàn Quốc là các bị cáo

Cho Choon Keun, Choi Jin Bok và Shim Hawn Hee làm quản lý. Các nhân viên đều là người Việt, chia 3 ca làm việc mỗi ngày, mỗi ca được một quản lý điều hành.

Để tăng doanh thu, Kim In Sung đề nghị và được bị cáo Lâm, Giang đồng ý cho người Việt Nam vào King Club chơi, dù theo luật, mô hình trò chơi điện tử có thưởng chỉ dành cho khách chơi là người nước ngoài hoặc người Việt định cư ở nước ngoài.

Để qua mắt nhà chức trách, tên của khách Việt được ngụy trang thành tên nước ngoài in lên thẻ thành viên.

King Club có 3 hình thức chơi trò chơi điện tử có thưởng: Slot, Roulette và Baccarat. Hệ thống các máy gồm 40 máy giật xèng Slot được đánh số ký hiệu từ S01 đên S40, 2 máy Roulette, một máy Baccarat với các bàn kết nối đến máy trung tâm.

Bne trong CLB King Club khi nhà chức trách triệt phá đường dây tổ chức và đánh bạc trái phép, Ảnh: Công an cung cấp

Muốn chơi trò chơi điện tử có thưởng, người chơi phải dùng tiền USD hoặc đổi thành thẻ ticket (vé đổi tiền) có mã vạch của King Club để đặt cược. Khi người chơi cho tiền USD vào, máy sẽ tự động quy đổi ra điểm để họ đặt cược. Kết thúc trò chơi, máy điểm còn lại thành tiền để người chơi nhận lại tiền tại quầy thu ngân.

VKS xác định, để lôi kéo, giữ chân người chơi, King Club đưa ra nhiều chính sách khuyến mại, tặng voucher, tiền mặt cho người chơi theo ngày, theo tuần...chia thưởng cho 20 khạc điểm cao nhất tuần tới 10.000 USD/người. Khách được tặng tiền vào sinh nhật, quay thưởng ngẫu nhiên hằng ngày, khách thua cũng được chiết khấu trả lại 5-10% số tiền thua...

Giang và Lâm bị cáo buộc giúp sức, thông báo cho những quản lý người Hàn Quốc để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đánh bạc hết 185 tỷ đồng

VKS cáo buộc 136 người chơi biết rõ và hiểu quy định của pháp luật không cho phép người Việt Nam chơi nhưng vẫn đến King Club. Thực chất, theo cơ quan công tố, đây là hình thức đánh bạc thắng, thua bằng tiền trái phép.

Trong những người "ném tiền" vào may rủi, tay bạc chịu chơi nhất có bị cáo Bùi Văn Huynh, một người lao động tự do trú tỉnh Hải Dương (cũ).

Trong 4 tháng giữa năm 2024, Huynh bị xác định đánh bạc 34 lần với tổng số tiền hơn 16,3 triệu USD (khoảng 430 tỷ đồng) và thua 964.000 USD (23 tỷ đồng). Lần chơi nhiều nhất của ông này là 1,7 triệu USD (gần 42 tỷ đồng), ít nhất là 11.800 USD (hơn 280 triệu đồng), theo cáo trạng.

Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ) Hồ Đại Dũng là tay chơi nướng nhiều tiền thứ tư trong 136 bị cáo, với hơn 7 triệu USD (hơn 185 tỷ đồng), thua hơn 759.000 USD (hơn 18 tỷ đồng).

Theo cáo buộc, ông Dũng mở thẻ chơi bạc từ 6/6/2020 với tên Mr Michael chơi tổng 95 lần. Lần chơi đậm nhất, ông chi tới 8 tỷ đồng, ít nhất là 118 triệu đồng.

Cựu hiệu Phó Đại học Hùng Vương Tạ Quốc Thịnh bị cáo buộc đánh bạc 53 lần, 3,6 tỷ đồng. Ảnh: HVU

Cũng tại tỉnh Phú Thọ, ngoài ông Dũng còn có cựu 6 cán bộ tỉnh này tham gia đánh bạc, người ít nhất là ông Đỗ Quang Hưng, Phó phòng thuộc Sở Tài chính với 76.800 USD (hợn 2 tỷ đồng), nhiều nhất chỉ sau ông Dũng là ông Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) với 4,25 triệu USD (hơn 112 tỷ đồng).

VKS xác đinhk ông Đức mở thẻ ngày 25/6/2022 với tên "Mr Lucky One" - Ngài số đỏ. Ông đánh bạc tổng 74 lần trong 4 tháng giữa năm 2024, chơi các trò Slot, Roulette, Bacarat. Ông dùng hơn 4,25 triệu USD để đánh bạc (hơn 112 tỷ đồng), lần chơi ít nhất là 5,5 tỷ, ít nhất 17 triệu đồng.

Cựu hiệu Phó Đại học Hùng Vương Tạ Quốc Thịnh bị cáo buộc đánh bạc 53 lần, tổng 3,6 tỷ đồng. Bà Tô Thị Thu Hương, công chức Bảo tàng Phú Thọ bị xác định đánh bạc 69 lần, tổng số tiền gần 25 tỷ đồng, thua 3,2 tỷ đồng.

Tổng số tiền cộng dồn mà người chơi đã "đốt" vào King Club là gần 107 triệu USD song đa phần đều thua, chỉ có 23 người thắng bạc với hơn 5,8 tỷ đồng - tức bằng 0,22% tổng tiền.

Trong đó, người thắng nhiều nhất là Nguyễn Thanh Bách (kinh doanh tự do) với 2,2 tỷ đồng cho 95 lần chơi. Người thắng ít nhất là Vũ Thanh Tùng, chơi 7 lần tổng 5.600 USD và thắng 10 USD - khoảng 240.700 đồng.

Thanh Lam