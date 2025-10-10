140 tài xế Việt sắp đua xe địa hình tại Hà Nội

70 đội tranh tài trên 24 đường đua cho 4 hạng mục xe thi đấu tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô từ ngày 31/10.

Giải đua xe địa hình tổ chức hàng năm sắp diễn ra tại Đồng Mô, Hà Nội ngày 31/10-2/11. Đây là lần thứ 18 giải đua VOC (Vietnam Off-road Cup) tranh tài. Mùa giải năm nay, lượng vận động viên tham gia với 140 tay đua như những mùa trước. Điểm mới của VOC 2025 nằm ở số lượng đường đua tăng từ 15 lên 24. Đặc biệt, đường đua đêm trở lại.

Đội 409 tranh tài ở hạng Chuyên nghiệp ở VOC 2024. Ảnh: Lương Dũng

Theo ban tổ chức, VOC 2025 có 140 vận động viên đăng ký, tương ứng với 70 đội đua. Đường thi năm nay có nhiều thay đổi, 24 đường đua phân chia thành 6 vùng giúp khán giả cũng như ban tổ chức hay vận động viên dễ dàng tiếp cận, theo dõi và cổ vũ hơn.

Như mọi năm, giải đấu chia thành 4 hạng: Chuyên nghiệp, SUV nâng cao, Bán tải nâng cao và Cơ bản. Tổng số 24 đường đua cho 4 hạng xe thi đấu, đã bao gồm bài đua đêm Adventure. Đường thi VOC 2025 đánh số mới và thiết kế lại hoàn toàn, không giống những mùa thi trước. Cả 4 hạng thi đấu liên tục từ 8h đến 17h trong 3 ngày 31/10-2/11.

Bên cạnh những điểm mới như phân chia vùng theo khu vực, bổ sung bài thi, VOC 2025 còn có những thay đổi khác nằm ở công tác tổ chức, cách vận hành và nhiều hạng mục khác.

Đường thi tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam ví như "thiên đường off-road". Đường đua tận dụng đường đồi, suối cạn, các con dốc, bãi lầy hay đường rừng tự nhiên để thách thức các tay đua Việt.

Lương Dũng