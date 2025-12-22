14 xe chữa cháy dập lửa căn nhà trong hẻm suốt 2 giờ

Đà NẵngCăn nhà cháy khoảng 100 m2 nằm sâu trong hẻm chưa đầy 1 m ở Đà Nẵng buộc lực lượng chữa cháy phải kéo vòi từ xa, huy động 14 xe và mất gần 2 giờ để dập lửa.

Khoảng 8h10 ngày 22/12, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ căn nhà 3 tầng, phía trên có tum tiền chế bằng khung sắt, lợp tôn, tại hẻm 2, kiệt 3 đường Hà Thị Thân, phường An Hải. Khu vực này đông dân cư, nằm gần cầu Rồng bắc qua sông Hàn.

Lính cứu hỏa leo lên mái tôn, tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng để phun nước dập lửa. Ảnh: Nguyễn Đông

Một người đàn ông sống cạnh căn nhà đã múc nước dội qua nhưng không thể khống chế đám cháy. Lực lượng bảo vệ di tích ở phía trước căn nhà cháy đã gọi báo cho lực lượng cứu hỏa.

Công an thành phố điều động 7 đơn vị với 14 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Tuy nhiên, do hẻm quá hẹp, xe chữa cháy không thể tiếp cận trực tiếp căn nhà cháy.

Hẻm phía trước căn nhà cháy chỉ rộng nhỉnh 1 m, gây khó khăn cho việc tiếp cận dập lửa. Ảnh: Nguyễn Đông

Lực lượng chữa cháy phải đỗ xe trên đường Hà Thị Thân, kéo hàng chục mét vòi nước vào trong hẻm, đồng thời trèo lên mái tôn các nhà dân xung quanh để phun nước từ nhiều hướng. Các căn nhà liền kề được phun nước làm mát nhằm ngăn cháy lan.

Theo lực lượng chức năng, tầng 3 và khu vực tum chứa nhiều vật liệu dễ cháy như khung tranh, thùng xốp. Khi bén lửa, đám cháy bùng phát mạnh, khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm khu dân cư, buộc nhiều hộ dân phải sơ tán để tránh ngạt khói.

Lính cứu hỏa phải mất gần 2 tiếng mới khống chế được đám cháy diện tích khoảng 100 m2. Ảnh: Nguyễn Đông

Trong quá trình chữa cháy, sức nóng lớn làm kính cường lực của một số nhà bên cạnh bị vỡ, gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Đến khoảng 10h, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra.

Nguyễn Đông