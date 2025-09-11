14 tiếng làm bài tập hè, bé trai cấp cứu vì rối loạn hô hấp

Trung QuốcBé 11 tuổi nhập viện sau 14 tiếng liên tục làm bài tập hè, do mắc chứng rối loạn hô hấp, với các triệu chứng thở gấp, chân tay tê bì, ngón tay "co quắp như móng gà".

Hôm 11/9, đại diện Bệnh viện Trung ương Trường Sa, Hồ Nam cho biết Liangliang, bé trai sống tại thành phố Trường Sa, ngồi làm bài tập từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối. Đến 23h, dưới áp lực ngày càng tăng của bố mẹ, cậu bé trở nên lo lắng, thở gấp, chóng mặt, đau đầu và tê bì chân tay. Cha mẹ cậu lập tức đưa con đến bệnh viện.

Các bác sĩ chẩn đoán Liangliang mắc chứng rối loạn hô hấp do tăng thông khí, một tình trạng xảy ra khi một người thở quá nhanh và sâu, thường là do kích động cảm xúc.

Thông thường, cơ thể cần duy trì sự cân bằng giữa việc hít oxy vào và thải carbon dioxide ra. Khi bạn thở quá nhanh, lượng carbon dioxide thải ra quá nhiều, khiến nồng độ chất này trong máu giảm xuống. Điều này gây ra sự thay đổi trong độ pH của máu và dẫn đến hàng loạt các triệu chứng khó chịu.

Các biểu hiện thường gặp bao gồm tức ngực, khó thở, chóng mặt, tim đập nhanh, tê bì ở tay, chân, môi, thậm chí toàn thân. Trong trường hợp nặng hơn, tình trạng này có thể gây cứng cơ toàn thân hoặc khiến tay co quắp như móng gà. Sau khi được thở oxy và điều hòa lại nhịp thở, tình trạng của cậu bé dần ổn định.

Cậu bé có các triệu chứng thở gấp, chóng mặt, đau đầu và tê bì tay, chân sau 14 tiếng làm bài tập không nghỉ. Ảnh: Jimu Mews

Theo Bệnh viện Trung ương Trường Sa, chỉ trong tháng 8, khoa cấp cứu nhi đã tiếp nhận hơn 30 trường hợp có triệu chứng tương tự, gấp 10 lần so với các tháng khác. Dù áp lực học tập là một nguyên nhân, sự kích động về cảm xúc mới là yếu tố chính gây ra tình trạng này. Bác sĩ Trương Hiểu Phàm, Trưởng khoa Nhi, cho biết nếu không được xử lý kịp thời, chứng rối loạn hô hấp này có thể dẫn đến tử vong. Vị bác sĩ khuyến cáo, khi gặp trường hợp tương tự, nên trấn an bệnh nhân và cho họ thở vào một chiếc túi giấy hoặc túi nilon. Việc này giúp họ hít lại lượng carbon dioxide đã thở ra, từ đó cân bằng lại nồng độ khí trong máu và làm các triệu chứng thuyên giảm.

Vụ việc đã thu hút sự quan tâm rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người dùng bày tỏ sự đồng cảm và chia sẻ những trải nghiệm tương tự khi còn đi học. Một tài khoản viết: "Tôi vẫn nhớ thời còn đi học, dồn hết bài tập vào ba ngày cuối. Thật không thể nào quên". Một người khác bình luận: "Trải nghiệm của đứa trẻ này là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc quản lý thời gian".

Bình Minh (Theo Jimu News, QQ, Today)