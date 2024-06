14 tài xế Be Group bị tạm giữ vì tụ tập hỗn chiến

Hà Nội14 tài xế xe ôm công nghệ hãng Be Group bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp vì cáo buộc tụ tập để chuẩn bị hỗn chiến.

Ngày 3/6, Công an Hà Nội cho biết trong 14 tài xế bị tạm giữ để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng, nhiều người có hành vi kích động, lôi kéo.

Theo điều tra, ngày 29/5, Bùi Văn Quyết, quản trị viên nhóm Facebook "Hội Bebike Hà Nội" đăng bài với nội dung "hóng kèo giao lưu tối nay tại công viên hồ điều hòa Mai Dịch giữa Be 18 (biển số Nam Định) và Be 37 (biển số Nghệ An) - tức hai nhóm tài xế xe ôm công nghệ Be quê ở Nam Định và Nghệ An.

Các tài xế xe ôm công nghệ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hà Nội

Quyết khai bài viết này chỉ nhằm tăng tương tác để thu hút các tài khoản tham gia nhóm. Tuy nhiên, sau bài đăng này, 20h ngày 29/5, khoảng 100 tài xế Be đã đổ tại hồ điều hòa nghĩa trang Mai Dịch "với ý định đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn", công an cho biết.

21h, tất cả giải tán khi Công an quận Cầu Giấy đến đây. Một chiếc xe cầm cờ dẫn đoàn khoảng 80-100 xe khác đi tốc độ cao, dàn hàng ngang, đánh võng, nẹt pô, bấm còi liên tục, gây tắc đường. Hai tiếng rưỡi sau, đám đông mới giải tán.

Những người tham gia tụ tập chuẩn bị hỗn chiến chủ yếu 18-20 tuổi. 100 người bị cảnh sát triệu tập sau buổi tụ tập.

Công an Hà Nội tiếp tục điều tra vụ việc.

Viết Tuân