14 startup nổi bật trong đa lĩnh vực

Trong số 50 công ty, dự án được chọn vào vòng Bình chọn Startup Việt 2022, có một số ứng viên thuộc lĩnh vực tài chính, thương mại, nông nghiệp...

Vòng Bình chọn Top 50 Startup Việt 2022 sẽ kết thúc ngày 9/9.

Metain Investment

Metain khẳng định sử dụng công nghệ blockchain (DeFi, NFT, Hợp đồng thông minh) để đầu tư vào bất động sản một cách minh bạch và an toàn. Các giao dịch và khoản đầu tư trên nền tảng đều được mã hóa. Công ty đã trải vòng hạt giống với mức vốn 1,.8 triệu USD.

Heno

Thành lập tháng 1/2021, Heno là ứng dụng sử dụng giải pháp trả sau cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, cho phép người dùng vượt qua rào cản tài chính để được trải nghiệm dịch vụ. Ứng dụng chia hóa đơn thành bốn lần thanh toán với thủ tục đăng ký đơn giản. Heno đã trải qua vòng tiền hạt giống với mức vốn 100.000 USD.

LMCation

Đây là thương hiệu thời trang truyền cảm hứng và trao quyền cho phụ nữ để họ có thể làm nên điều khác biệt thông qua các sản phẩm như đồ mặc nhà, đồ đa năng, đồ tập và đồ bơi. LMCation đã trải qua vòng thiên thần với mức vốn 35.000 USD.

Beloved & Beyond

Beloved & Beyond (B&B), được thành lập vào tháng 1/2019, là sàn thương mại điện tử chuyên về quà tặng cá nhân hóa, giúp khách hàng dễ tìm kiếm và mua quà tặng. Sàn đã có hàng nghìn nhà bán và đặt mục tiêu trở thành đơn vị tiên phong dẫn đầu trong mảng quà tặng cá nhân. B&B đã trải qua vòng tiền hạt giống với mức vốn 100.000 USD.

FastShip Việt Nam

FastShip ra đời tháng 11/2021, là dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước, có thể xử lý nhanh các đơn hàng và giao ngay trong ngày tại các thành phố trực thuộc Trung ương. Công ty cũng cung cấp dịch vụ giao hàng quốc tế thu hộ COD cho các đối tác như DHL, UPS..., mua hộ hàng quốc tế, chuyển phát nhanh quốc tế. FastShip đã có hàng trăm bưu cục trên toàn quốc, phần lớn từ việc nhượng quyền. Công ty cho biết đang phấn đấu vào top đơn vị chuyển phát nhanh tốt nhất và mở rộng ra thị trường Đông Nam Á.

Nextfit

Đây là ứng dụng kết nối huấn luyện viên cá nhân và người có nhu cầu tập luyện tại nhà, với các môn tập thể thao như yoga, kickboxing... giúp tăng cường sức khỏe và được hỗ trợ liên tục trong quá trình luyện tập thực tế. Ứng dụng cũng tạo những cơ hội việc làm hấp dẫn với các huấn luyện viên, giải quyết khó khăn của cả người học lẫn người dạy.

AirCity

Thành lập tháng 12/2021, AirCity ứng dụng công nghệ để quản lý các tòa nhà, chung cư, khu dân cư, từ đó nâng cao mức độ an toàn cho cư dân và chất lượng sống. Các chủ nhà, đơn vị kinh doanh lưu trú dài hạn có thể giảm thiểu chi phí vận hành và tối đa hóa doanh thu, sửa chữa nhanh chóng, giảm thiểu rủi ro tài chính và tài sản. Startup đã trải qua vòng tiền hạt giống với mức vốn 85.000 USD.

DASM

Viện phát triển và ứng dụng vật liệu âm thanh (DASM) chuyên nghiên cứu các loại vật liệu khác nhau cho mục đích tiêu âm, cách âm và tán âm với sự hỗ trợ từ các thiết bị hiện đại. Mục tiêu của viện là nghiên cứu các sợi tự nhiên để tạo nên vật liệu bền vững cho việc cách âm, tiêu âm, cách nhiệt và cũng giúp tăng giá trị sản phẩm, hỗ trợ cho việc xuất khẩu. Viện đã trải qua hai vòng thiên thần và hạt giống với tổng giá trị 4.000 USD.

VinaStraws

Thành lập vào tháng 3/2019, VinaStraws chuyên sản xuất các sản phẩm như ống hút, đũa, bàn chải... từ nguyên liệu nông nghiệp, tăng tính thân thiện bảo vệ môi trường, tốt cho sức khỏe. Chuyển đổi nguyên liệu làm nên sản phẩm cũng giúp thay đổi thói quen và hành vi của người dùng. Sản phẩm đã được xuất khẩu sang các nước như Hàn Quốc và châu Âu.

Nông Trại Cờ Đỏ

Nông Trại Cờ Đỏ của HTX Thanh niên Nam Đại Dương thành lập vào tháng 1/2018, là đơn vị chuyên nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật hỗ trợ ngành trồng lúa. HTX đã thành công với các cải tiến kỹ thuật trồng lúa không cày bừa, thuốc diệt ốc bươu vàng từ phụ phẩm nông nghiệp... và đã nhận được một số giải thưởng. Đơn vị này đã trải qua vòng tiền hạt giống với mức vốn 5.000 USD.

NanoSalt

Ra đời tháng 10/2021, NanoSalt chuyên chế biến hạt muối truyền thống thành các sản phẩm muối dược liệu có hàm lượng natri thấp mà vẫn giữ được hương vị tự nhiên. Bên cạnh nâng cao sức khỏe, doanh nghiệp hướng đến việc giúp cho hàng nghìn người dân tại Nghệ An có nguồn thu nhập tốt hơn, góp phần gìn giữ và phát triển bền vững làng nghề làm muối truyền thống.

FCS

FCS được thành lập tháng 8/2020, chuyên nghiên cứu và sản xuất mặt nạ lọc bụi mịn Space Life. Sản phẩm hướng đến người lao động, sinh hoạt trong môi trường độc hại, nhiều bụi với khả năng lọc bụi mịn. Mặt nạ có thiết kế thông minh với hai khoang tách biệt, dây đeo dễ tháo lắp, có thể thay thế lõi lọc nhằm giảm tác động tới môi trường.

Resta

Resta áp dụng công nghệ vào lĩnh vực đầu tư bất động sản, giúp giảm chi phí và thời gian cho chủ đầu tư và sàn phân phối, tối ưu hóa quy trình và chi phí quản lý bán hàng, tinh giản thủ tục với giấy tờ bằng các hoạt động giao dịch có thể thực hiện trên môi trường trực tuyến. Resta cho biết đang đặt mục tiêu phát triển thành hệ sinh thái giao dịch bất động sản trực tuyến lớn tại Việt Nam.

Hallelu

Thành lập tháng 6/2018, Hallelu chuyên sản xuất các sản phẩm từ cây ca cao như chocolate, bột ca cao, với mục đích nâng tầm giá trị và định vị vị thế, cũng như tiềm năng lớn của cây ca cao tại Việt Nam. Hallelu đã đầu tư dây chuyền và máy móc hiện đại, tạo ra những sản phẩm chất lượng. Công ty cũng được chọn là doanh nghiệp tiêu biểu trong Triển lãm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP HCM năm 2019.

Tham gia bình chọn Top 50 Startup Việt 2022

Startup Việt là sự kiện thường niên do VnExpress tổ chức nhằm tìm kiếm các dự án khởi nghiệp tiềm năng tại Việt Nam. Trong lần thứ sáu tổ chức, chương trình có chủ đề Kỷ nguyên sáng tạo - The New Era of Innovation. Tổng giải thưởng của cuộc thi là gần hai tỷ đồng, sẽ được trao cho các đội trong top 20. Trong đó, đội quán quân nhận giải gồm 50 triệu đồng tiền mặt và gói truyền thông trị giá 200 triệu đồng.

Sau hơn một tháng khởi động, Startup Việt 2022 nhận được hơn 300 hồ sơ tham gia. Chương trình đã sơ loại và chọn ra 50 hồ sơ vào giai đoạn Bình chọn, diễn ra từ 16/8 đến 9/9. Từ 50 hồ sơ, 20 dự án xuất sắc sẽ tiếp tục vào vòng Bán kết, dựa trên số lượt bình chọn của độc giả và điểm của ban cố vấn.

Chất lượng của startup sẽ được đánh giá dựa trên bộ tiêu chí về cơ cấu tổ chức, sản phẩm - dịch vụ, thị trường mục tiêu, mô hình kinh doanh, tiềm năng nhân rộng mô hình. Hội đồng chuyên môn của chương trình là các cố vấn, chuyên gia khởi nghiệp, nhà đầu tư, quỹ đầu tư mạo hiểm, doanh nhân khởi nghiệp thành công.

Điệp Anh