14 nhân viên tranh tài chung kết chăm sóc khách hàng Aeon Mall

14 thí sinh từ các trung tâm thương mại toàn quốc hội tụ tại Aeon Mall Tân Phú Celadon, tranh tài kỹ năng phục vụ khách hàng và xử lý tình huống.

Vòng chung kết cuộc thi diễn ra chiều 5/11, thu hút sự quan tâm của khách hàng, đối tác và đồng nghiệp với các phần thi xử lý tình huống thực tế. 14 thí sinh xuất sắc nhất, được lựa chọn từ hơn 800 nhân viên trong hệ thống trung tâm thương mại trên toàn quốc, tham gia vòng chung kết.

Mỗi thí sinh có 5 phút trình diễn kỹ năng phục vụ khách hàng, từ thấu hiểu nhu cầu, hỗ trợ mua hàng gấp đến xử lý tình huống bất ngờ. Các phần thi thể hiện khả năng nghiệp vụ, đồng thời phản ánh tinh thần tận tâm và quan tâm đến khách hàng - giá trị cốt lõi của Aeon Mall.

Mỗi thí sinh có 5 phút trình diễn kỹ năng phục vụ khách hàng. Ảnh: AeonMall Việt Nam

Đại diện ban tổ chức cho biết, mỗi phần thi là một câu chuyện thể hiện nhiều cảm xúc dí dỏm, nghiêm túc, nhưng vẫn đảm bảo tính chuyên nghiệp. Các thí sinh từ Aeon Mall Huế mang đến phần trình diễn mới mẻ, kết hợp phong cách phục vụ đặc trưng của miền Trung và tinh thần năng động. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm chuyên nghiệp và nỗ lực vượt điều kiện thời tiết để tham dự tạo ấn tượng cho khán giả.

Hội đồng giám khảo gồm đại diện Công ty TNHH AeonMall Việt Nam và các chuyên gia dịch vụ khách hàng đánh giá dựa trên tác phong, kỹ năng giao tiếp, khả năng quan sát và mức độ thấu hiểu cảm xúc khách hàng.

Kết quả, Nguyễn Mộng Trang Đài, nhân viên gian hàng PNJ tại Aeon Mall Bình Dương Canary, giành quán quân nhờ cách xử lý tình huống khéo léo và biểu cảm tự nhiên. "Tôi luôn đặt nhu cầu khách hàng lên trên hết, quan tâm và phục vụ tận tâm trong từng khoảnh khắc", Trang Đài chia sẻ.

Thí sinh Nguyễn Mộng Trang Đài giành chiến thắng chung cuộc. Ảnh: AeonMall Việt Nam

Ông Okada Masaki, đại diện AeonMall Việt Nam, cho biết cuộc thi ngày càng phát triển với hơn 800 thí sinh tham dự năm nay. Sự tham gia của Aeon Mall Huế góp phần lan tỏa văn hóa dịch vụ trên toàn quốc.

"Cuộc thi Nhập vai thể hiện định hướng xây dựng không gian mua sắm kết hợp công nghệ và dịch vụ tận tâm, nơi mỗi nhân viên trở thành đại sứ nụ cười, góp phần lan tỏa giá trị tích cực đến khách hàng", ông Okada Masaki nói.

Trong hành trình chuyển đổi số, AeonMall Việt Nam ứng dụng các nền tảng mua sắm trực tuyến, chương trình tích điểm Waon Point và giải pháp chăm sóc khách hàng đa kênh. Tuy nhiên, đại diện công ty nhấn mạnh rằng trải nghiệm từ con người vẫn là yếu tố chính tạo sự gắn kết với khách hàng.

Các thí sinh bước vào vòng chung kết. Ảnh: AeonMall Việt Nam

Được tổ chức từ năm 2017, cuộc thi mang thông điệp "Chạm nhịp trái tim - Chia sẻ nụ cười", dành cho nhân viên các gian hàng trong hệ thống Aeon Mall toàn quốc. Trải qua 6 mùa, chương trình đã thu hút hơn 4.000 thí sinh, trở thành hoạt động được mong đợi, hỗ trợ nâng cao kỹ năng và chất lượng dịch vụ trong ngành bán lẻ.

(Nguồn: AeonMall Việt Nam)