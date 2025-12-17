14 người trong đường dây lừa đảo ở Campuchia bị bắt

Quảng TrịNhóm người giả danh luật sư hoạt động tại Campuchia đã bị truy bắt khi nhập cảnh về Việt Nam, bước đầu làm rõ đường dây lừa đảo chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng.

Ngày 17/12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã bắt giữ Nguyễn Tiến Thiết (33 tuổi, ngụ Nghệ An) và 13 người về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Tiến Thiết tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Trước đó, từ nguồn tin tố giác, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập chuyên án đấu tranh với một nhóm lừa đảo có trụ sở hoạt động tại Campuchia. Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định nhóm này sử dụng thủ đoạn giả danh luật sư, công ty luật, tiếp cận những người từng là nạn nhân của các vụ lừa đảo qua mạng, hứa hẹn hỗ trợ lấy lại tiền đã mất. Sau đó, họ đưa ra nhiều lý do để yêu cầu nộp "phí thu hồi" vào các tài khoản ngân hàng chỉ định rồi chiếm đoạt.

Cuối tháng 11, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, công an TP HCM, Tây Ninh, An Giang và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài triển khai 5 tổ công tác, truy bắt những người lừa đảo nhập cảnh về Việt Nam. Trong quá trình vây bắt, một số người thuê ôtô bỏ trốn về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nhưng đã bị lực lượng chức năng phối hợp truy đuổi, bắt giữ.

Những người trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Nhà chức trách cáo buộc đường dây này đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên cả nước, chiếm đoạt ước tính gần 1.000 tỷ đồng. Bước đầu, cảnh sát thu hồi khoảng 300 triệu đồng và đang phối hợp các ngân hàng để tiếp tục làm rõ, thu hồi thêm.

Vụ án đang được mở rộng điều tra; cảnh sát truy bắt, đồng thời kêu gọi những người còn lẩn trốn tại Campuchia về nước đầu thú.

Đắc Thành