14 người chết vì bão Laura

MỹBão Laura kèm gió mạnh, mưa lớn càn quét các bang Louisiana và Texas, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và gây mất điện diện rộng.

John Bel Edwards, thống đốc bang Louisiana, Mỹ, hôm 28/8 xác nhận ít nhất 10 người đã chết ở bang này sau khi bão Laura đổ bộ một ngày trước. Một nửa trong số này do ngộ độc khí cacbon vì sử dụng máy phát điện trong nhà. 4 người thiệt mạng do bị cây đổ vào nhà, trong khi một người đàn ông bị chết đuối vì tàu chìm do bão.

Gần 465.000 người rơi vào cảnh mất điện ở Louisiana hôm 28/8 do bão Laura, theo báo cáo của trang Poweroutage.us.

Một bệnh viện ở thành phố Lake Charles cũng phải sơ tán toàn bộ bệnh nhân tới các bệnh viện khác trong bang Louisiana để xử lý thiệt hại do bão gây ra. "Đây là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào Louisiana", Thống đốc Edwards nói hôm 27/8.

Nhà cửa bị phá hủy sau khi bão Laura tấn công Hackberry, bang Louisiana, hôm 28/8. Ảnh: AFP.

Edwards đã tới thăm những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bang. "Những ngày qua thật khó khăn và công tác phục hồi sẽ không dễ dàng. Nhưng chúng tôi sẽ phục hồi", ông nói trong bài đăng Twitter hôm 28/8.

Thống đốc Louisiana hôm 28/8 cũng đã gửi thư cho Tổng thống Donald Trump để yêu cầu tuyên bố tình trạng thảm họa cho 23 khu vực trong bang và được phê duyệt cùng ngày. Tuyên bố này cho phép Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do bão.

Bão Laura đã suy yếu đáng kể khi quét qua bang Texas, nhưng cũng khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có ba người vô gia cư chết vì ngộ độc khí cacbon từ máy phát điện. Hơn 100.000 người ở Texas hiện phải sống trong cảnh mất điện sau khi bão tấn công.

Trước khi đổ bộ vào Mỹ, bão Laura cũng gây thiệt hại lớn cho Haiti và khiến ít nhất 31 người chết ở quốc đảo này, theo cơ quan bảo vệ dân sự Haiti ngày 28/8.

Thanh Tâm (Theo AFP, CNN)