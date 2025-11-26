14 người bị bắt vì lừa hơn 8.000 nhà đầu tư mua tiền ảo TOSI

Đà NẵngĐường dây làm dự án tiền "ma" TOSI bị cảnh sát triệt phá, 14 nghi can bị cáo buộc chiếm đoạt gần 90 tỷ đồng của hơn 8.000 nhà đầu tư trên cả nước.

Ngày 26/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng cho biết, cùng với việc bắt giữ các nghi can, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ, và phong tỏa hàng loạt tài sản để khắc phục thiệt hại.

Các nghi phạm trong đường dây lừa đảo bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, từ cuối năm 2020, Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, trú xã Hòa Tiến) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, trú phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) nảy sinh ý tưởng lập dự án tiền mã hóa "ma" TOSI để chiếm đoạt tài sản. Hai người thuê lập trình viên tạo đồng TOSI trên nền tảng Binance Smart Chain, rồi xây dựng các website tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai để thu hút nhà đầu tư.

Duy và Thỏa thuê Dương Quang Hải (41 tuổi, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) vận hành hệ thống kỹ thuật. Nhóm lập trình chức năng gắn ví điện tử cá nhân vào hệ thống, khiến toàn bộ tiền người dùng nạp được chuyển thẳng vào ví của họ, không qua sàn giao dịch hay ví chung.

Để che giấu hành vi lừa đảo, nhóm tung tin đồng TOSI do một tập đoàn Nhật Bản phát hành, sắp niêm yết trên sàn Binance; đưa ra gói đầu tư lãi suất cao bất thường 3-22% và trả thưởng theo mô hình đa cấp. Khi lượng người tham gia giảm, họ đồng loạt đóng website, viện cớ "bảo trì", "hacker tấn công", sau đó lập dự án mới để tiếp tục trục lợi.

Để mở rộng quy mô, Duy và Thỏa liên kết với Dương Thanh Kỷ (41 tuổi, trú phường Hải Vân) xây dựng kênh YouTube "TOSI VIETNAM", sản xuất video quảng bá sai sự thật, livestream, tổ chức hội thảo, tour gặp mặt nhà đầu tư tại nhiều tỉnh thành. Họ tuyển thêm các "leader" ở nhiều địa phương để lôi kéo người tham gia, hình thành mạng lưới đa cấp rộng khắp.

Công an xác định, từ năm 2021 đến nay, nhóm đã triển khai ba dự án lừa đảo liên tiếp, chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người trên toàn quốc.

Khám xét nơi làm việc và chỗ ở, lực lượng công an thu giữ 11 laptop, 16 điện thoại, hơn 20GB dữ liệu mã nguồn, khoảng 1.000 trang tài liệu; phong tỏa hơn 1,1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, gần 100.000 USDT trong các ví tiền ảo và nhiều bất động sản liên quan.

Công an TP Đà Nẵng đề nghị những người bị hại sớm trình báo để được hướng dẫn xử lý; đồng thời khuyến cáo người dân không tham gia các dự án đầu tư trên mạng khi chưa được xác minh rõ ràng để tránh nguy cơ bị lừa đảo.

Ngọc Trường