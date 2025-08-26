14 năm Trương Bá Chi làm mẹ đơn thân

Diễn viên Hong Kong Trương Bá Chi vừa chăm ba con trai vừa không bỏ lỡ cơ hội tăng thu nhập để lo cho cha mẹ.

Mối quan hệ Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong nhận quan tâm của nhiều khán giả khi đạo diễn Vương Tinh tiết lộ đời tư của cả hai trong chương trình trên YouTube, hồi giữa tháng 8.

Đạo diễn cho biết khi làm việc cùng Bá Chi năm 2011, ông nhận ra gia đình cặp diễn viên rạn nứt, Bá Chi một vài lần phàn nàn về mâu thuẫn trong phân công việc nhà, nuôi dạy con cái. Theo Vương Tinh, tính cách Bá Chi, Đình Phong khác biệt, Bá Chi thẳng tính, có gì nói nấy còn Tạ Đình Phong ít chia sẻ.

Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong khi còn là vợ chồng. Ảnh: Harpers Bazaar

Dù vậy, khi ly hôn, họ giữ thể diện cho người kia. Vương Tinh tiết lộ Tạ Đình Phong chu cấp cao cho các con đồng thời giữ liên lạc, thăm nom hai con Lucas (năm nay 18 tuổi), Quintus (15 tuổi). Còn Trương Bá Chi giữ hình tượng người cha tốt cho Tạ Đình Phong trước mặt con cái.

"Họ không còn là vợ chồng nhưng không thể phủ nhận, trong vai trò cha mẹ, họ là bộ đôi ăn ý", Vương Tinh nói. Ông là đạo diễn nổi tiếng Hong Kong, một năm qua, đạo diễn thực hiện chuỗi video về công việc, đời tư của các diễn viên Hoa ngữ, nhiều video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Lucas (phải) và em trai Quintus xem liveshow của Tạ Đình Phong tại Hong Kong cuối tháng 4. Ảnh: St Headline

Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong tổ chức hôn lễ năm 2006, công khai ly dị năm 2011, hai con trai theo mẹ. Năm 2014, Đình Phong tái hợp bạn gái cũ - Vương Phi. Còn Trương Bá Chi sinh con trai thứ ba năm 2018 nhưng không tiết lộ danh tính người cha.

Trong video trên trang cá nhân tháng 4, người đẹp 45 tuổi nói hiện độc thân, chuyên tâm lo cho con cái và công việc, không nghĩ đến tình yêu. Cách nói chuyện giữa cô và các con như những người bạn, chẳng hạn lúc cãi nhau với Lucas, diễn viên nén tức giận nói với con "đừng ép mẹ tranh cãi, con để mẹ tĩnh tâm lại".

Trương Bá Chi bên các con thời bé Bá Chi bên Lucas, Quintus thuở bé. Video: Weibo

Trên Vogue, khi được hỏi làm thế nào để con trẻ không bị ảnh hưởng xấu bởi chuyện chia ly của cha mẹ, Bá Chi đáp cô không chủ động nhắc đến nhưng nếu con hỏi về bố, cô không giấu có suy nghĩ riêng và khả năng phán đoán để đánh giá chuyện của cha mẹ.

Trương Bá Chi không chấp nhận đánh mất sự nghiệp, vì thế lăn lộn để vừa chăm lo được cho con vừa phát triển công việc. Diễn viên cần nuôi bản thân, cha mẹ, giúp đỡ anh chị em trong gia đình, không bỏ lỡ cơ hội làm việc để tăng thu nhập.

Có giai đoạn cô thường xuyên tới các thành phố của Trung Quốc để ghi hình show truyền hình, buổi sáng quay xong, buổi chiều tối cô đi máy bay về với các con. "Tuy lúc gặp con, chúng đều đã ngủ và không trông thấy tôi nhưng ít nhất tôi có thể về nhà, đó là điều tuyệt vời nhất", diễn viên nói.

Trương Bá Chi từng cảm thấy vất vả, bất lực, nhất là khi đổ bệnh. Những lúc như vậy, thấy các con hiểu chuyện, ngoan ngoãn, cô cảm thấy hạnh phúc và được an ủi. Mỗi khi gặp khó khăn, cô tự nói với bản thân: "Chuyện đã như vậy rồi, chẳng có gì to tát cả".

Hai con trai cổ vũ Tạ Đình Phong Lucas, Quintus và bà nội tại liveshow của Tạ Đình Phong cuối tháng 4. Video: Sina

Sinh ba con đều nằm trong kế hoạch của Trương Bá Chi. Ở , ở nhà, các chàng trai ít khóc, cũng hiếm khi anh em to tiếng tranh cãi. Diễn viên cho rằng một phần vì cô hầu như không dùng nước mắt để giải quyết vấn đề. "Bây giờ các con lớn, tôi mới dần hiểu hóa ra khi còn bé, chúng thu nạp những điều mà tôi cho là nhỏ nhặt", Bá Chi nhận xét.

Theo On, Lucas, Quintus thành tích học tập tốt, tự lập và biết bảo ban nhau. Hồi tháng 5, video hai anh em đi ăn cùng bố và bà nội gây chú ý trên mạng xã hội. Thấy Quintus cúi đầu xem điện thoại khi ăn, Lucas nhìn em nghiêm khắc, Quintus liền cất điện thoại. Nhiều khán giả khen Trương Bá Chi dạy con tốt.

Trương Bá Chi tuổi tứ tuần, cô nổi tiếng với các phim "Hỷ kịch chi vương", "Sư tử Hà Đông", "Mèo yêu phải chuột", "Tinh nguyện", "Vô cực". Ảnh: Sina

Những nỗ lực của Trương Bá Chi được gia đình họ Tạ công nhận. Trên Nownews, tài tử Tạ Hiền - cha Tạ Đình Phong - cho biết khoảng một hoặc hai tháng, ông gặp cháu một lần còn Tạ Đình Phong mỗi tháng gặp con khoảng hai lần. Ông khen Trương Bá Chi là người tốt, chu đáo. Còn Tạ Đình Phong nói vợ cũ khéo chăm con, anh yên tâm khi các cậu bé ở với mẹ.

Điều Trương Bá Chi hài lòng nhất ở bản thân là chăm sóc được cho người thân, tự đánh giá đã lo được cơ bản, cô không còn gánh nặng kinh tế, được thoải mái lựa chọn công việc hơn.

Những năm gần đây, người đẹp đắt show truyền hình, thời trang, livestream bán hàng. Năm 2022, cô bán được số hàng hóa hơn 100 triệu nhân dân tệ (hơn 13,9 triệu USD) sau livestream, trở thành một trong nữ diễn viên Hoa ngữ đạt thành tích cao nhất ở lĩnh vực livestream trong năm.

Diễn viên tự nhận tính cách lạc quan. Khi còn nhỏ, cô thường nghe mẹ nói: "Con sinh ra, chỉ có một mình, con cần tự biết cách làm bản thân vui vẻ, không phụ thuộc người khác". Sau này, kể cả khi nhận bình luận khó nghe nhất từ người ngoài, Trương Bá Chi cũng cảm thấy đó chỉ là lời một bài hát nào đó. Đến nay, cô cảm thấy bản thân như chú chim tự do bay lượn.

Như Anh (theo Vogue, On)