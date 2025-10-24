14 năm Guardian đồng hành chăm sóc sắc đẹp người tiêu dùng Việt

Guardian luôn mang tới những sản phẩm làm đẹp, chăm sóc sức khỏe chất lượng từ các thương hiệu uy tín cho người tiêu dùng.

Nhân kỷ niệm 14 năm có mặt tại Việt Nam, Guardian giới thiệu hơn 14 cửa hàng với diện mạo mới, hiện đại và thân thiện, nâng tầm trải nghiệm mua sắm cho người tiêu dùng. Đại diện Guardian Việt Nam cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng, làm mới nhiều cửa hàng trong thời gian sắp tới. Hoạt động này nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và không gian mua sắm, mang tới trải nghiệm tốt nhất cho người tiêu dùng.

"Suốt 14 năm qua, Guardian luôn cam kết mang đến 100% sản phẩm chính hãng, dịch vụ tận tâm cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn tri ân hơn 3,5 triệu khách hàng thân thiết trên toàn quốc", vị đại diện khẳng định.

Cửa hàng Guardian với diện mạo mới, hiện đại. Ảnh: Guardian Việt Nam

Không gian mỗi cửa hàng được bố trí khoa học theo từng ngành hàng chuyên biệt - từ trang điểm, dược mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe đến tóc. Trong đó, khu vực "Chăm sóc nam" nổi bật với hơn 300 sản phẩm từ tóc, cơ thể đến sức khỏe nam giới. Khu vực dược mỹ phẩm quy tụ nhiều thương hiệu danh tiếng như: Vichy, Bioderma, Eucerin, La Roche-Posay, Paula's Choice, SVR giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Đặc biệt, Guardian luôn cập nhật nhanh chóng các sản phẩm "hot trend", xu hướng làm đẹp và chăm sóc sức khỏe của phân khúc khách hàng trẻ. Tới đây, người tiêu dùng có thể thỏa sức lựa chọn dòng sản phẩm "mini size" dạng túi tiện lợi được săn đón tại Thái Lan, đến bộ sưu tập mới nhất trên thị trường, sản phẩm điều trị mụn, dòng sản phẩm thuần chay, thành phần lành tính từ thiên nhiên. Tất cả góp phần mang đến trải nghiệm mua sắm hiện đại, đáp ứng đúng nhu cầu đa dạng của khách hàng Việt Nam.

Các cửa hàng của Guardian có đa dạng ngành hàng đến sản phẩm với nhiều thương hiệu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp uy tín hàng đầu. Ảnh: Guardian Việt Nam

Bên cạnh đó, nhằm tri ân 3,5 triệu thành viên Hội Cam - cộng đồng khách hàng thân thiết gắn bó suốt 14 năm qua, Guardian tung loạt khuyến mãi gồm: hơn 500 sản phẩm với giá ưu đãi mỗi tháng; chương trình tích điểm đổi quà hấp dẫn, cùng voucher mừng sinh nhật từng khách hàng. Đơn vị còn tổ chức nhiều sự kiện trải nghiệm chuyên sâu với kiến thức chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ các chuyên gia da liễu.

"Với không gian hiện đại, dịch vụ tận tâm và các hoạt động cộng đồng, Guardian đồng hành cùng khách hàng chăm sóc sức khỏe, tự tin hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Chúng tôi tin rằng sức khỏe và vẻ đẹp từ bên trong mang đến hạnh phúc trọn vẹn", đại diện đơn vị cho biết.

Sự kiện "Chăm da khoa học - Đặc quyền hội cam" diễn ra vào tháng 5 năm nay mang đến trải nghiệm chuyên sâu với nhiều kiến thức sức khoẻ và sắc đẹp bổ ích. Ảnh: Guardian Việt Nam

Ra mắt tại Việt Nam từ năm 2011, Guardian - một trong những nhà bán lẻ sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp hàng đầu châu Á - luôn kiên định với sứ mệnh mang đến những sản phẩm an toàn, chất lượng và có nguồn gốc rõ ràng. Mỗi sản phẩm tại đây đều được nhập khẩu chính hãng từ các thương hiệu uy tín trong và ngoài nước, trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt nhằm chăm sóc toàn diện cho sức khỏe và vẻ đẹp của người Việt.

Không chỉ chú trọng chất lượng sản phẩm, Guardian còn tạo nên giá trị khác biệt từ đội ngũ nhân viên, chuyên viên tận tâm, am hiểu chuyên môn và được đào tạo bài bản. Họ luôn sẵn sàng tư vấn, đồng hành cùng khách hàng trong hành trình làm đẹp - từ chăm sóc da, tóc đến trang điểm. Đặc biệt, đơn vị còn mở rộng dịch vụ tư vấn qua livestream chuyên biệt, mang đến những hướng dẫn và kiến thức chuẩn xác mỗi ngày, giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp và xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp khoa học hơn.

Ngoài ra, đón đầu xu thế bán lẻ đa nền tảng, Guardian nâng tầm trải nghiệm mua sắm từ cửa hàng trực tiếp đến trực tuyến bằng chiến lược hợp tác với Shopee, Lazada, Grab, TikTok. Điều này giúp mọi người tiếp cận sản phẩm một cách tiện lợi, linh hoạt dù ở bất kỳ đâu.

(Nguồn: Guardian Việt Nam)