14 kg ma túy chất đầy valy

Hà TĩnhLê Văn Lợi giấu 14 kg thuốc lắc, ma túy đá và nước vui trong valy, đưa từ Lào về Việt Nam.

Ngày 30/9, Lợi, 33 tuổi, trú xã Kỳ Xuân, đang bị Công an tỉnh Hà Tĩnh tạm giữ hình sự để điều tra tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, theo điều 250 Bộ luật Hình sự.

Chiều 25/9, tại luồng nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, thuộc xã Sơn Kim 1, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng liên ngành công an, hải quan, bắt quả tang Lợi đang có hành vi vận chuyển hàng cấm.

Trinh sát kiểm tra vali, thu nhiều ma túy. Ảnh: Thế Mạnh

Khám hành lý, lực lượng chức năng thu 14 kg ma túy gồm thuốc lắc, ketamin, nước vui, hồng phiến chất đầy trong vali màu hồng, bên ngoài được ngụy trang các gói bánh, trà khô.

Nhà chức trách xác định số ma túy trên có nguồn gốc từ Lào, trị giá hàng trăm triệu đồng.

Lợi khai số ma túy trên được một người lạ mặt nhờ đưa từ Lào về Việt Nam, xong việc sẽ trả tiền công.

Đức Hùng