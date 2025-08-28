14 giờ truy bắt người Mỹ cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng

West Dale James lên kế hoạch kỹ lưỡng, cướp số trang sức ở cửa hàng PNJ giá trị hơn 830 triệu đồng, giấu mình trong phòng suốt 14 tiếng.

James, 29 tuổi, quốc tịch Mỹ, nhập cảnh Việt Nam tháng 6/2025 để du lịch, lưu trú tại TP HCM.

Theo lời khai, ngày 21/8, anh ta mua một búa rồi ra Đà Nẵng với mục đích tìm tiệm vàng để cướp trang sức.

James thuê căn hộ trên đường Phạm Tu, phường An Hải (gần công viên biển Đông), thuê một xe máy làm phương tiện đi lại, tháo biển số.

West Dale James bị bắt tại căn phòng thuê trọ, sau 14 giờ gây ra vụ cướp giữa trung tâm Đà Nẵng. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 26/8, James chạy xe máy qua nhiều tuyến đường để tìm địa điểm gây án và thấy tiệm vàng PNJ ở 455 đường Núi Thành, phường Hòa Cường, cách nơi thuê ở khoảng 5 km, chỉ có một bảo vệ trông coi. Sau khi đi lại nhiều vòng thám thính, James bỏ xe máy trong hẻm 477 Núi Thành, cách tiệm vàng khoảng 30 m.

Khoảng 19h45, James đeo găng tay, bịt kín mặt, mặc đồng phục tài xế công nghệ, đội mũ bảo hiểm, lưng đeo balo bước vào tiệm vàng. Anh ta dùng búa và thanh sắt đánh bảo vệ khiến người này chảy máu đầu và choáng váng.

Tên cướp nhanh chóng dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày, vơ nhiều trang sức gồm vàng và kim cương cho vào balo. Lúc này nghe tiếng bảo vệ tri hô, nhiều người dân đã dùng thanh sắt chèn cửa để ngăn nghi phạm thoát ra ngoài.

Số trang sức James cướp của tiệm vàng đã bị công an thu hồi để bàn giao cho PNJ. Ảnh: Công an cung cấp

James đẩy bung cửa, mang theo ba lô chứa trang sức, rẽ vào hẻm, lên xe máy phóng đi. Trên đường về nơi thuê trọ, anh ta vứt ba lô, cất khoảng 20 món trang sức gồm vàng và kim cương vào túi riêng.

Công an Đà Nẵng lập tức phong tỏa hiện trường, đưa bảo vệ đi cấp cứu. Số trang sức bị mất trị giá khoảng 800-833 triệu đồng.

Trước việc vụ án xảy ra ngay giữa trung tâm thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đã trực tiếp chỉ đạo phá án huy động tổng lực truy xét tên cướp ngay trong đêm.

Đây không phải là lần đầu xảy ra cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng. Các biện pháp nghiệp vụ được công an thành phố khẩn trương thực hiện đồng bộ, từ rà soát người nước ngoài lưu trú tại khách sạn, căn hộ, nhà nghỉ; kiểm tra cơ sở cho thuê xe máy; thu thập dữ liệu camera...

Hình ảnh cho thấy nghi can cao khoảng 1,8 m, mặc áo Grab, có ngoại hình người nước ngoài. Từ thông tin thuê xe, cảnh sát lần ra James.

Đến 10h30 ngày 27/8, công an bắt James tại căn hộ thuê trên đường Phạm Tu.

Cảnh sát khám xét nơi ở, tìm thấy nhiều trang sức James giấu trên la phông căn phòng thuê. Ảnh: Công an cung cấp

Khi James tra tay vào còng, cảnh sát khám xét nơi ở và thu tang vật là các món trang sức giấu trên trần thạch cao nhà vệ sinh, cùng nhiều vật chứng khác như đồng hồ, lắc vàng có thể từ các vụ trộm khác.

Toàn bộ số vàng, kim cương bị cướp đã được thu hồi, bàn giao lại cho tiệm vàng PNJ.

Thượng tá Lương Quốc Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng, cho biết Dale James đã lên kế hoạch chi tiết cho vụ cướp, như chọn địa điểm, chuẩn bị búa, đục, thuê xe máy tháo biển số và ngụy trang bằng trang phục che mặt, balo mang theo.

Sáng 28/8, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp đã khen thưởng, biểu dương lực lượng phá án. Ông đánh giá đây là chuyên án thành công nhờ phối hợp đồng bộ, phản ứng nhanh và quyết tâm cao của các lực lượng được huy động phá án.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Nguyễn Đông