14 cảnh sát giao thông ở Hoà Bình bị kỷ luật

Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Công an tỉnh Hoà Bình vừa khiển trách, cảnh cáo 14 người thuộc phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh do vi phạm trong công tác.

Thông tin được Công an tỉnh Hoà Bình cung cấp, chiều 19/11. Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Công an tỉnh Hoà Bình xác định, chi bộ VII thuộc Đảng ủy cơ sở phòng Cảnh sát giao thông, nhiệm kỳ 2020-2022 đã vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, buông lỏng lãnh đạo, giám sát để nhiều đảng viên vi phạm khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Trụ sở Công an tỉnh Hoà Bình. Ảnh: Công an Hoà Bình Đánh giá những vi phạm này "đã gây hậu quả nghiêm trọng", UBKT Đảng ủy Công an tỉnh quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo với chi bộ VII, khiển trách hai nguyên Bí thư chi bộ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh còn khiển trách 5 người và cảnh cáo 7 người thuộc phòng Cảnh sát giao thông và yêu cầu xử lý về hành chính với những người này. Phạm Dự