14 cán bộ hải quan Hải Phòng tiếp tay buôn lậu lại ra tòa

Hải PhòngTòa mở lại phiên xét xử 14 cựu cán bộ hải quan với cáo buộc nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn sau hơn 2 tháng trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại.

Sáng nay, tại TAND Hải Phòng, 22 bị cáo đều có mặt.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Lê Tân

Trong 8 người bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ có bà Nguyễn Thị Thu Hiền (56 tuổi, cựu Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2), Vũ Ngân Châu (62 tuổi, cựu Chi cục phó Chi cục Hải quan Cảng 2), cùng các cựu công chức hải quan Nguyễn Anh Đức (39 tuổi), Trần Quốc Hưng (51 tuổi), Bùi Tiến Hậu (37 tuổi), Phạm Văn Định (55 tuổi), Nguyễn Văn Long (56 tuổi), Trương Bình Lộc (39 tuổi).

6 cựu cán bộ hải quan khác bị truy tố về tội Nhận hối lộ gồm: Tô Thị Thu Hương (44 tuổi, Đội phó Thủ tục, Chi cục Hải quan Cảng 2); Trịnh Đăng Tài (46 tuổi), Phạm Tùng Dương (33 tuổi), Đặng Hoàng Lân (41 tuổi), Bùi Anh Tiến (56 tuổi), Vũ Xuân Trường (41 tuổi).

Nguyễn Tài Lộc (34 tuổi, Giám đốc Công ty Tài Lộc) và 4 người bị truy tố về tội Buôn lậu. Ngô Quang Tuyên (36 tuổi, cựu kế toán trưởng Công ty Tài Lộc) và Nguyễn Quang Long (30 tuổi, nhân viên dịch vụ) bị truy tố tội Buôn lậu và tội Đưa hối lộ. Nguyễn Thị Thủy (44 tuổi, lao động tự do) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong cáo trạng công bố sáng nay, VKSND Hải Phòng giữ nguyên quan điểm truy tố, dù trong phiên xử ngày 7/8, TAND Hải Phòng đã trả hồ sơ vì cho rằng việc điều tra chưa đầy đủ, cần làm rõ hành vi nhận hối lộ của một số người.

Tài liệu điều tra thể hiện Tuyên và Lộc có trao đổi thống nhất trong việc điều hành công việc và chỉ đạo bị cáo Nguyễn Quang Long hối lộ các cán bộ hải quan. Vì vậy, tại phiên tòa hôm đó, HĐXX cho rằng nếu chỉ truy tố Lộc về tội Buôn lậu, bỏ qua tội Đưa hối lộ là còn thiếu sót, cần điều tra bổ sung, làm rõ.

HĐXX đề nghị điều tra lại hành vi, ý thức của các bị cáo Khang, Sơn để xác định tội danh; đồng thời làm rõ trách nhiệm của các giám định viên khác của Công ty Bảo Linh.

Trước lời khai của bị cáo Hương, HĐXX cho rằng cơ quan điều tra chưa làm rõ hành vi của hai đội trưởng thủ tục Hải quan tên Khiêm và Tuyến, cần xem xét vai trò đồng phạm nhận hối lộ và xác định "có hay không hành vi vi phạm tội về chức vụ" của hai ông này.

Với 8 người bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ là bà Nguyễn Thị Thu Hiền (cựu Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2), Vũ Ngân Châu (cựu Chi cục phó Chi cục Hải quan Cảng 2), cùng các cựu công chức hải quan Nguyễn Anh Đức (39 tuổi), Trần Quốc Hưng (51 tuổi), Bùi Tiến Hậu (37 tuổi), Phạm Văn Định (55 tuổi), Nguyễn Văn Long (56 tuổi), Trương Bình Lộc (39 tuổi), HĐXX đề nghị xem xét làm rõ việc đồng phạm nhận hối lộ vì đều nhận tiền chi ngoài của doanh nghiệp.

Lê Tân