14 cán bộ đăng kiểm ở Bắc Ninh bị khởi tố

14 cán bộ của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 99-03D bị khởi tố với cáo buộc nhận hối lộ hơn 6,5 tỷ đồng trong ba năm.

Ngày 29/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết tất cả bị khởi tố về tội Nhận hối lộ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Trung tâm 99-03D ở thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ bị nhiều ý kiến phản ánh là sách nhiễu, gây khó khăn, gợi ý, nhận tiền "bôi trơn" với nhiều chủ phương tiện.

Theo cáo buộc của nhà chức trách, bị can Dương Trung Lâm (42 tuổi, Giám đốc Trung tâm) cùng Dương Đình Phú (37 tuổi, Phó giám đốc) và các đăng kiểm viên đã "thống nhất thực hiện việc thu phí bôi trơn" ngoài phí đăng kiểm và phí đường bộ. Mỗi xe 200.000-500.000 đồng, tùy theo mức độ lỗi.

Các đăng kiểm viên trực tiếp thu tiền mặt hoặc nhận qua chuyển khoản ngân hàng từ chủ xe. Cuối ngày, đăng kiểm viên tập hợp số tiền thu được và chia cho các thành viên trong tổ.

Cảnh sát ước tính số tiền trung tâm thu trong năm 2020 khoảng 1,3 tỷ đồng, năm 2021 khoảng 1,6 tỷ đồng; riêng năm 2022 trung tâm đã đăng kiểm gần 18.000 lượt xe, thu tiền bôi trơn khoảng 3,6 tỷ đồng. Như vậy, tiền bị cáo buộc nhận hối lộ trong ba năm khoảng 6,5 tỷ đồng.

Trung tâm đăng kiểm ở TP HCM bị phát hiện sai phạm. Ảnh: Công an cung cấp

Gần đây, công an trên cả nước liên tiếp điều tra sai phạm trong đăng kiểm, đặc biệt ở các tỉnh phía Nam. Trong một tháng, Công an TP HCM đã điều tra 5 chuyên án tại một số trung tâm đăng kiểm ở TP HCM, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre.

Công an TP HCM đã khởi tố 43 người liên quan, khám xét 12 trung tâm đăng kiểm để làm rõ hành vi Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Giả mạo trong công tác.

Ngày 28/12, Công an TP HCM phối hợp Công an Hà Nội cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an khám xét Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam, trên đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm.

