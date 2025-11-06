135 năm phát triển của thương hiệu nhãn khoa Santen

Thương hiệu nhãn khoa Nhật Bản Santen không ngừng nghiên cứu và mang đến các giải pháp chăm sóc, điều trị hỗ trợ bảo vệ đôi mắt khỏe mạnh cho hàng triệu người trên thế giới.

Santen là thương hiệu dược phẩm nhãn khoa của Nhật Bản, được thành lập năm 1890, chuyên nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm chăm sóc mắt. Công ty nổi tiếng với các sản phẩm chất lượng cao, từ thuốc nhỏ mắt kê đơn đến các giải pháp chăm sóc mắt hàng ngày cho các vấn đề như khô, mỏi, viêm giác mạc, tăng nhãn áp, giúp cải thiện thị lực và bảo vệ mắt khỏi các tác nhân gây hại.

Từ năm 1999, các sản phẩm Santen chính thức có mặt tại Việt Nam, mang giải pháp điều trị nhãn khoa chất lượng Nhật Bản đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và giới chuyên môn.

Trụ sở của thương hiệu nhãn khoa Santen tại Nhật Bản. Ảnh: Santen

Suốt 135 năm hình thành, Santen luôn xem nghiên cứu và phát triển (R&D) là trọng tâm trong chiến lược hoạt động, hướng đến các giải pháp điều trị hiệu quả cho nhiều bệnh lý về mắt. Năng lực R&D của doanh nghiệp được thể hiện qua danh mục sản phẩm đa dạng, bao gồm các sản phẩm điều trị khô mắt, nhiễm trùng, dị ứng, đục thủy tinh thể, thoái hóa hoàng điểm tuổi già và nhiều bệnh nhãn khoa khác.

Với định hướng lấy nghiên cứu làm nền tảng, Santen từng bước mở rộng quy mô và hiện diện tại nhiều thị trường trên thế giới. Hiện sản phẩm của hãng có mặt ở hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, phục vụ hơn 50 triệu bệnh nhân mỗi năm, với khoảng 400 triệu đơn vị sản phẩm được cung cấp ra thị trường. Thương hiệu cũng duy trì vị thế dẫn đầu tại các thị trường châu Á, trong đó có Nhật Bản và Trung Quốc trong năm 2023.

Văn phòng Santen tại Việt Nam. Ảnh: Santen

Tại Việt Nam, Santen mang đến những giải pháp điều trị thiết thực, có thể kể đến như: nhóm sản phẩm điều trị khô mắt, nhóm điều trị nhiễm trùng mắt; điều trị glaucoma (bệnh tăng nhãn áp)... và nhiều bệnh lý về mắt khác. Doanh nghiệp không chỉ tập trung cung cấp các sản phẩm chăm sóc mắt chất lượng cao mà còn tích cực đồng hành cùng cộng đồng trong các hoạt động nâng cao nhận thức về sức khỏe thị giác.

Năm 2022, hãng phối hợp với Bệnh viện Mắt Trung ương và Trung tâm Mắt Quốc gia Singapore (SNEC) triển khai chương trình đào tạo "Allied Ophthalmic Program (AOP)", nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên nhãn khoa trong nước. Bên cạnh đó, Santen còn hợp tác với tổ chức Orbis International trong các dự án phát triển năng lực chăm sóc mắt, góp phần cải thiện chất lượng khám chữa bệnh và phòng ngừa các bệnh lý về mắt tại Việt Nam.

(Nguồn: Công ty TNHH Dược phẩm Santen Việt Nam)