130 viên sỏi lấp đầy túi mật người phụ nữ

Phú ThọThấy đau bụng, buồn nôn, người phụ nữ 40 tuổi đi khám, bác sĩ phát hiện 130 viên sỏi lớn nhỏ trong túi mật.

Ngày 30/9, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương nhận định đây là một trong những ca phẫu thuật có số lượng sỏi nhiều nhất từ trước đến nay. "Với 130 viên sỏi, bệnh nhân chắc hẳn phải chịu những cơn đau hành hạ suốt nhiều năm", đại diện viện cho hay.

Khi nhập viện, chị đau bụng vùng thượng vị và hạ sườn phải, kèm buồn nôn, chướng nhẹ. Qua thăm khám và siêu âm, các bác sĩ phát hiện sỏi túi mật lâu năm gây viêm túi mật cấp. Ê kíp phẫu thuật nội soi cắt túi mật nhằm loại bỏ ổ bệnh và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.

Kết quả 130 viên sỏi với đủ kích thước được lấy ra từ túi mật của bệnh nhân. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển về khoa Ngoại để tiếp tục điều trị, theo dõi sức khỏe.

130 viên sỏi được lấy ra từ túi mật. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sỏi túi mật có thể tồn tại nhiều năm mà ít triệu chứng rõ ràng. Triệu chứng sỏi mật gồm đau ở vùng thượng vị (trên rốn), gây đay âm ỉ hoặc đau nhói, dữ dội theo từng cơn, có thể kèm theo sốt, buồn nôn. Sỏi có thể di chuyển vào ống mật chủ gây tắc mật, viêm đường mật hay viêm tụy cấp. Tùy thuộc vào mức độ bệnh, bác sĩ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp.

Những người có nguy cơ cao sỏi mật gồm nữ giới tuổi trên 40 tình trạng béo phì, ít vận động, chế độ ăn nhiều dầu mỡ) để kịp thời phát hiện và điều trị.

Bác sĩ khuyên bệnh nhân thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện và điều trị sớm. Nếu không chữa, túi mật có thể bị viêm, tắc mật, vàng da, bệnh nhân đối mặt với nguy cơ biến chứng hoại tử túi mật, dịch tràn ra ổ bụng gây viêm phúc mạc hoặc nhiễm trùng huyết rất nguy hiểm.

Thúy Quỳnh