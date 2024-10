13 trường đại học Phần Lan tham gia 'Road to Finland 2025'

Road to Finland 2025 - Triển lãm du học Phần Lan có sự tham gia của 13 trường đại học, tư vấn 1:1 cho học sinh, sinh viên, với quỹ học bổng đa dạng.

Sự kiện do Công ty TNHH Trawise cùng Study in Finland tổ chức. Road To Finland 2025 diễn ra vào 13h30 - 17h, thứ Bảy, ngày 9/11 tại khách sạn Pullman (40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội) và 13h30 - 17h, Chủ nhật, ngày 10/11 tại Grand Saigon Hotel (8 Đồng Khởi, quận 1, TP HCM).

Chương trình mở cửa hoàn toàn miễn phí. Phụ huynh, học sinh có thể đăng ký tham gia trước sự kiện.

Đông đảo phụ huynh, học sinh, sinh viên tham gia sự kiện Road to Finland 2024. Ảnh: Trawise

Tại đây, người tham gia sẽ có cơ hội gặp gỡ trực tiếp đại diện của 13 trường Đại học Phần Lan, trong đó có 6 trường đại học nghiên cứu: Đại học Aalto, Đại học Đông Phần Lan (UEF), Đại học Jyvaskyla, Đại học Lapland, Đại học Oulu, Đại học Tampere và 7 trường đại học khoa học ứng dụng: Đại học Khoa học Ứng dụng Arcada, Đại học Khoa học Ứng dụng Haaga - Helia, Đại học Khoa học Ứng dụng Lapland, Đại học Khoa học Ứng dụng Oulu (OAMK), Đại học Khoa học Ứng dụng Savonia, Đại học Khoa học Ứng dụng Satakunta (SAMK), Đại học Khoa học Ứng dụng Tampere (TAMK).

Đại diện trường chia sẻ về chính sách học bổng, học phí... cho học sinh tại sự kiện Road to Finland 2024. Ảnh: Trawise

Chương trình có phần thuyết trình về tổng quan giáo dục đại học Phần Lan từ đại diện của Study in Finland, tư vấn 1:1 từ các trường đại học Phần Lan. Bên cạnh đó, phụ huynh, học sinh, sinh viên có thể trao đổi với du học sinh Phần Lan về cuộc sống và kinh nghiệm thực tiễn.

Ngoài ra, người tham gia có cơ hội nhận nhiều phần quà giá trị từ ban tổ chức, trong đó có phần quà trị giá đến 5 triệu đồng.

Nhật Lệ