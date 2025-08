13 tiếng trôi dạt trên biển của hai bố con ở Nghệ An

Bị cuốn trôi khi tắm biển, anh Tùng cùng con gái 6 tuổi buộc dây phao níu vào nhau, hứng nước mưa uống, chèo sup về phía ánh đèn suốt 13 tiếng trong đêm.

Chiều 30/7, anh Nguyễn Thanh Tùng 35 tuổi và con gái Nguyễn Trần Phương Anh 6 tuổi cùng một số họ hàng từ phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An tới khu du lịch biển Xuân Thành, thuộc xã Xuân Thành, tỉnh Hà Tĩnh vui chơi.

Lúc 17h30, biển lặng, hai bố con xuống tắm. Bé Phương Anh mặc áo phao, còn anh Tùng không mặc mà mang theo ván sup, buộc một chân vào ván, tính lướt chơi gần bờ. Anh từng nhiều lần lướt chiếc sup bằng composite rộng một mét, dài 3 m trải nghiệm cảm giác mạnh tại các vùng biển Nghệ An và Hà Tĩnh.

Chuẩn bị cho chuyến lướt sup lần này, anh mang theo còi, đèn pin, dây dù có móc nam châm... bỏ trong chiếc túi vải nhỏ đeo bên người. Ngoài ra, anh lấy thêm phao hơi dự phòng rộng 40 cm, dài 80 cm buộc dây vào sup.

Chưa kịp lướt sup thì bất ngờ một đợt sóng cao khoảng một mét ập vào bờ, nước rút nhanh cuốn theo bé Phương Anh ra xa. Anh Tùng lập tức chèo sup theo sóng ra cứu con. Trong vài chục giây, anh tiếp cận được con, đỡ lên sup.

Lúc sóng lặng, anh phát hiện hai bố con đã bị cuốn ra xa bờ hàng trăm mét nên dù cất tiếng kêu cứu nhưng không ai nghe thấy. Mái chèo cùng vật dụng cứu hộ bỏ trong túi vải đã bị cuốn trôi, áo phao đang mặc của bé Phương Anh cũng bị sóng giật mất, hai bố con chỉ còn sót chiếc phao cứu sinh buộc với sup.

Xác định hai vật dụng trên là phương tiện sinh tồn, anh Tùng quyết tâm giữ chặt, luôn gắn sup vào một chân, dùng dây trên phao buộc ngang người bé Phương Anh. Để hai bố con không tách rời, anh tháo dây thun ở quần đùi, buộc một đầu vào hông mình, đầu còn lại neo chặt vào áo phao con đang mặc.

Trời tối, mưa lớn từng đợt, hai bố con trôi tự do. Trong khoảng một tiếng, anh ước tính có 3-4 đợt sóng lớn ập tới, đánh lật sup. Hai bố con bị văng xuống biển, chới với. Anh ôm con, cho bé kẹp chân vào cổ mình, dùng hết sức đỡ bé ngồi hoặc nằm lên sup. Hành động ấy lặp đi lặp lại nhiều lần trong đêm.

Có lúc anh Tùng kiệt sức, ngủ thiếp trên sup rồi lại bừng tỉnh khi đợt sóng mới hất văng cả hai người lên cao khoảng nửa mét rồi dội xuống.

Từng hai năm đi nghĩa vụ quân sự, anh Tùng chia sẻ có kỹ năng bơi lội khá tốt. Khi không còn mái chèo, anh dùng tay và chân thay phiên nhau chèo sup. Có lúc anh nhảy xuống, bám vào sup để đẩy đi về phía có ánh đèn le lói giống như ngọn hải đăng. Cảm nhận ánh đèn cách vị trí hai bố con hàng chục km, anh đặt quyết tâm đẩy mũi sup đi về hướng ấy bởi "chỉ vào đó mới có thể thoát nạn".

Trong 4-5 tiếng đầu bị sóng cuốn, anh Tùng không còn tâm trí nghĩ ngợi gì nhiều, đặt mục tiêu bằng mọi cách phải đảm bảo an toàn cho con. Đến giữa đêm, lúc sóng lặng, anh hỏi con gái: "Con có sợ không, bố xin lỗi. Bố sẽ đưa con về nhà, chờ một chút nhé. Mạnh mẽ lên, không được khóc, con là sức mạnh của bố".

Phương Anh đang mệt lả nằm trên sup, liên tục kêu lạnh, nhưng được động viên thì trấn an lại bố: "Bố ơi cố lên, con muốn về với mẹ". Cứ sau 5 phút, anh Tùng lại gọi con dậy, kiểm tra xem có bị sốc nước hay gặp sự cố gì không.

Mỗi lần bị quăng xuống biển, uống quá nhiều nước mặn, miệng hai bố con khô rát. Tranh thủ lúc trời đổ mưa, anh dùng phao cứu sinh hứng nước rồi nghiêng phao cho cả hai uống. Nhờ vậy cơn khát được giải tỏa.

Lênh đênh trên biển giữa đêm đen, anh Tùng kể chưa từng nghĩ đến tình huống xấu nhất. Con gái cũng gan dạ, không khóc. Gần sáng 31/7, anh thấy tàu chạy cách xa hàng trăm mét, định chèo sup chặn đầu nhờ hỗ trợ nhưng chưa kịp thì tàu đi mất. Anh vì thế vẫn kiên định hướng sup về phía có ánh đèn.

Bình minh lên, nghe tiếng máy tàu từ xa vọng lại, xác định đây là ngưỡng cửa sống còn, anh quyết tâm bằng mọi giá để người trên tàu trông thấy. Quay mũi sup, anh cố chèo về phía tiếng động cơ. Khi nhìn rõ hình thù chiếc tàu vận tải, anh đứng trên sup, giơ hai tay lên đầu ra hiệu cầu cứu.

Vài phút sau, các thuyền viên tàu vận tải VINASINE 555 trên hành trình từ Ninh Bình vào Quảng Ngãi phát hiện có người gặp nạn và cho tàu lại gần. Anh Tùng lắc nhẹ, Phương Anh lập tức bật dậy. Cả hai lần lượt được thủy thủ đưa lên tàu.

Lực lượng cứu hộ xác định vị trí cứu bố con anh Tùng gần đảo Mắt, thuộc phường Cửa Lò, cách điểm gặp nạn ban đầu tại vùng biển xã Xuân Thành (tỉnh Hà Tĩnh) hơn 30 km. Thời gian hai bố con mất liên lạc khoảng 13 tiếng.

Quá trình vật lộn với sóng, anh Tùng bị thương nhẹ, có vết máu ở bụng, không rõ do va vào vật gì. Sau khi được chăm sóc y tế và bổ sung thức ăn, cả hai dần hồi phục. "Giây phút bố con an toàn, tôi hạnh phúc tột cùng. May mắn là Phương Anh không bị thương", anh nói.

Đặt chân lên tàu, anh Tùng nhờ gọi về thông báo với vợ hai bố con còn sống. Khi được đưa lên bờ vào trưa 31/7, anh xúc động không nói nên lời. Phương Anh khi trông thấy mẹ đã sà vào lòng, òa khóc nức nở.

Người đàn ông 35 tuổi nói rất cảm kích nỗ lực cứu hộ của thuyền viên tàu VINASINE 555 cũng như biên phòng, cảnh sát biển đã xuyên đêm tìm kiếm. "Hai bố con được hồi sinh nhờ lực lượng cứu hộ, dù cảm ơn hàng nghìn lần cũng không đủ", anh nói.

Biển Xuân Thành nơi hai bố con anh Tùng gặp nạn là khu du lịch nổi tiếng của tỉnh Hà Tĩnh. Bãi biển trải dài hơn 5 km, bờ cát trắng mịn, nước trong xanh, thu hút nhiều du khách về tắm, thưởng thức hải sản. Tuy nhiên, mỗi khi biển động, khu vực này có một số người dân và du khách gặp nạn trong lúc tắm.

Theo cơ quan khí tượng Hà Tĩnh, thời tiết khu vực đồng bằng và ven biển phía Bắc (có xã Xuân Thành) hôm 30/7 ngày nắng, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2-3. Vùng biển có mưa rào và giông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, sóng biển cao 1,5-2 m.

