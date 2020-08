13 thanh thiếu niên chuyên cướp giật lúc rạng sáng

Nghệ AnHoàng Quang Thanh, 16 tuổi và Trương Như Thành Đạt, 17 tuổi, cùng 11 đồng phạm bị cáo buộc gây ra hơn 20 vụ cướp nhằm vào người buôn bán.

Ngày 22/8, 13 nghi can tuổi từ 14 đến 18 đang bị công an tạm giữ hình sự, trong số này có người là học sinh THPT ở Nghệ An.

Thanh và Đạt tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAND.

Gần đây, nhiều tiểu thương khi đi giao nhận hàng vào lúc rạng sáng đã bị một nhóm thanh thiếu niên chặn đường; dùng hung khí đe dọa, cướp tiền. Thu thập chứng cứ, Công an Nghệ An bắt nhóm Thanh hôm 20/8.

Nhà chức trách xác định, Thanh và Đạt là nghi can cầm đầu nhóm cướp. Những tháng gần đây, nhóm này đã thực hiện 23 vụ cướp tài sản, một vụ cướp giật tại thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò... Tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 15 triệu đồng, được chia nhau để chơi game, tiêu xài cá nhân.

Vụ án đang được mở rộng.