13 người của trung tâm đăng kiểm 29-01V bị bắt

Hà Nội13 lãnh đạo, cán bộ của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-01V bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ để bỏ qua lỗi khi đăng kiểm ôtô.

Ngày 31/1, Công an huyện Thanh Trì cho biết đã khởi tố, tạm giam Lê Văn Ngân (Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-01V), Tăng Xuân Huy và Vũ Mạnh Hiền (đều là Phó giám đốc trung tâm) để điều tra tội Nhận hối lộ. Cùng tội danh, cảnh sát khởi tố, tạm giam 10 đăng kiểm viên của trung tâm này.

Theo điều tra ban đầu, để được đăng kiểm nhanh, chủ ôtô khi đến làm thủ tục tại 29-01V thường để 100.000-200.000 đồng trong xe. Ai không chủ động, các đăng kiểm viên sẽ "gợi ý".

Hơn nữa, khi phát hiện thêm lỗi của xe, đăng kiểm viên sẽ yêu cầu đưa thêm tiền để được "cho qua". Nếu chủ phương tiện không đưa tiền, đăng kiểm viên sẽ yêu cầu đưa về sửa chữa, khi nào đạt thì quay lại. Việc đăng kiểm bỏ qua lỗi kỹ thuật của xe khi kiểm định chỉ áp dụng ở các giai đoạn thủ công, không can thiệp vào hệ thống.

Trung bình mỗi ngày, trung tâm 29-01V kiểm định khoảng 60-70 ôtô và thu lợi bất chính 6-8 triệu đồng. Tiền nhận hối lộ, lãnh đạo trung tâm và nhân viên sẽ chia theo tỷ lệ thỏa thuận, trong đó giám đốc hưởng nhiều nhất, nhà chức trách cáo buộc.

Bị can Lê Văn Ngân, Giám đốc trung tâm 29-01V. Ảnh: Công an cung cấp

Một ngày trước, Công an huyện Thường Tín bắt 5 người thuộc Trung tâm đăng kiểm 29-15D để điều tra tội Nhận hối lộ, với cáo buộc nhận tiền từ 200.000 đến 300.000 đồng của mỗi chủ xe để bỏ qua lỗi khi đăng kiểm.

Hơn một tháng qua, công an cả nước liên tiếp điều tra sai phạm trong đăng kiểm. Tại Hà Nội, công an khởi tố 4 vụ án với hàng chục bị can tại hơn 10 trung tâm đăng kiểm; tạm giữ 57 người là giám đốc, phó giám đốc và đăng kiểm viên để phục vụ điều tra tội Nhận hối lộ. Sai phạm phổ biến là nhận hối lộ để bỏ qua các vi phạm về đăng kiểm với ôtô không đủ tiêu chuẩn, trung bình 1-1,5 triệu đồng mỗi xe.

Công an TP HCM đã khám xét 13 trung tâm, khởi tố 6 vụ án với 89 bị can về các tội Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Giả mạo trong công tác và Sản xuất, mua bán công cụ, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Hai cựu cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà và Trần Kỳ Hình bị bắt về hành vi Nhận hối lộ.

