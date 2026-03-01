13 người bị khởi tố vì ép xe khiến thiếu niên tử vong

Đà NẵngTrên đường kéo nhau đi tìm "đối thủ", nhóm thanh niên truy đuổi, ép xe hai thiếu niên 16 tuổi khiến một người tử vong.

Ngày 1/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố 13 bị can từ 16 đến 19 tuổi về các tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

Trong đó, 9 người bị bắt tạm giam; 4 người đang bị giam trong vụ án khác. Một nghi can hiện rời khỏi địa phương, cơ quan điều tra kêu gọi ra đầu thú.

Theo điều tra, tối 6/6/2025 và rạng sáng hôm sau, do mâu thuẫn với nhóm khác, 14 thanh thiếu niên tụ tập, mang theo tuýp sắt, dao tự chế, súng bắn ná và vỏ chai bia, chạy xe máy tốc độ cao qua nhiều tuyến đường để tìm đối thủ.

Khi đến khu vực ngã tư Quốc lộ 1A giao đường Vành đai phía Tây (phường Hòa Xuân), nhóm này gặp hai thiếu niên 16 tuổi đang chở nhau bằng xe máy. Dù không có mâu thuẫn, cả nhóm vẫn truy đuổi, ép xe và dùng hung khí tấn công. Xe của hai thiếu niên lao lên lề đường, tông vào trụ biển báo khiến người ngồi sau tử vong.

Ngày 27/10/2025, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, thu giữ nhiều hung khí và xe máy liên quan.

Ngọc Trường