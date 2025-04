13 người bị bắt sau trận truy sát gây náo loạn ở Nghệ An

Ba nhóm thanh thiếu niên cầm kiếm, súng cồn bắn đạn bi truy đuổi nhau gây náo loạn đường phố Vinh, Nghệ An.

Ngày 19/4, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự 13 thanh niên để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Liên quan vụ án, 5 thiếu niên dưới 16 tuổi đang bị triệu tập lấy lời khai, phân loại để xử lý sau.

Một số nghi can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Giữa tháng 4, do mâu thuẫn trên mạng xã hội, 18 thanh thiếu niên trú ở TP Vinh và huyện Nghi Lộc chia làm 3 nhóm, chuẩn bị súng cồn tự chế, súng ná và kiếm hẹn nhau "nói chuyện" trên các tuyến đường thuộc phường Nghi Hương, Thu Thủy (TP Vinh).

Khi giáp mặt, 3 nhóm vừa chạy xe máy vừa cầm hung khí rượt đuổi nhau gây náo loạn đường phố. Đám đông dùng súng cồn bắn đạn bi sắt tấn công nhau khiến một tấm kính của một nhà hàng ở TP Vinh bị vỡ.

Hành vi trên khiến nhiều người dân sống xung quanh lo lắng, hoảng loạn.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Nhận trình báo của người dân, sau gần một ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với công an các phường ở TP Vinh bắt 18 người thu 3 khẩu súng cồn tự chế, 2 súng ná, một chai nhựa chứa đạn bi sắt, 4 thanh kiếm, 4 xe máy.

Nhóm này khai gây ra hỗn chiến nhằm "lấy số má" trên địa bàn.

Đức Hùng