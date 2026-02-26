13 năm chồng không chia sẻ về tôi trên mạng xã hội

Tôi không mơ mộng, cũng không đòi hỏi chồng phải phô trương, thế nhưng thi thoảng vẫn muốn được anh chia sẻ một dòng về vợ trên mạng xã hội.

Tôi và anh cưới được 13 năm, con cái đủ nếp đủ tẻ, hôn nhân nhìn chung hòa hợp, không sóng gió lớn. Chồng tôi là người đàn ông tốt, thương vợ con, có trách nhiệm với gia đình. Tôi không nghi ngờ điều đó. Tôi hoạt ngôn, làm việc 6 ngày mỗi tuần, cũng bán hàng online nên thường xuyên sử dụng mạng xã hội. Tôi thích lưu giữ những dịp đặc biệt bằng cách viết thiệp tay cho chồng vào sinh nhật, lễ tình nhân hay kỷ niệm ngày cưới.

Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua, chồng chưa từng chủ động đăng một dòng nào về tôi trên mạng xã hội, dù anh vẫn sử dụng Facebook mỗi ngày. Anh bình luận nhiệt tình bài viết của bạn bè, đăng ảnh gia đình và bố mẹ anh, nhưng với vợ thì hoàn toàn im lặng. Mỗi lần tôi đăng ảnh kỷ niệm và gắn thẻ anh, anh cũng không phản hồi gì thêm. Dần dần, tôi cảm thấy mình như người duy nhất cố gắng thể hiện tình cảm công khai.

Một năm trở lại đây, tôi ngừng viết thiệp tay và cũng không còn đăng bài gắn thẻ anh nữa. Tôi thấy nản và hụt hẫng, dù ngoài đời chúng tôi vẫn bình thường. Tôi không phải kiểu phụ nữ mơ mộng sống trong cổ tích, cũng không đòi hỏi chồng phải phô trương. Thế nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn muốn được anh tự hào giới thiệu hay chia sẻ một dòng về vợ mình.

Tôi tự hỏi: Có phải mình quá nhạy cảm? Hay tôi đang đòi hỏi điều không cần thiết? Việc chồng không bao giờ đăng gì về vợ trên mạng xã hội có phải là chuyện nhỏ, hay là dấu hiệu của một khoảng cách vô hình trong hôn nhân? Mong được nghe ý kiến từ độc giả.

Huệ Như