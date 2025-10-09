13 khách sạn Việt Nam đầu tiên đạt chuẩn Michelin

Cẩm nang Michelin lần đầu công bố bảng xếp hạng khách sạn toàn cầu, trong đó 13 khách sạn Việt Nam được vinh danh.

Ngày 8/10, cẩm nang du lịch Michelin công bố danh sách xếp hạng khách sạn toàn cầu Michelin Key. Sau các vòng đánh giá của chuyên gia ẩn danh, Việt Nam có 13 khách sạn và khu nghỉ dưỡng được vinh danh ở các hạng mục khác nhau.

Michelin Key là hệ thống xếp hạng mới của Michelin dành cho lĩnh vực lưu trú, tương tự sao Michelin trong ẩm thực. Hệ thống này được kỳ vọng sẽ trở thành một tiêu chuẩn tham khảo cho du khách khi lựa chọn điểm dừng chân.

Bên trong khách sạn Capella Hanoi. Ảnh: Khách sạn

Trong 13 đại diện của Việt Nam, khách sạn Capella Hanoi và khu nghỉ dưỡng Amanoi (Khánh Hoà) đạt cấp độ cao nhất: 3 Michelin Key. Hạng mục này được Michelin mô tả dành cho những nơi mang lại "trải nghiệm lưu trú xuất sắc".

Capella Hanoi, nằm trên phố Lê Phụng Hiểu, được thiết kế bởi kiến trúc sư Bill Bensley, lấy cảm hứng từ các nhà hát opera thập niên 1920. Khách sạn 47 phòng này kết hợp giữa kiến trúc Pháp và các chi tiết mang văn hóa bản địa.

Trong khi đó, khu nghỉ dưỡng Amanoi nằm trong Vườn quốc gia Núi Chúa, nhìn ra vịnh Vĩnh Hy. Nơi đây gồm các biệt thự và pavilion có hồ bơi riêng, tập trung vào các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và không gian yên tĩnh.

Việt Nam còn có ba khu nghỉ dưỡng đạt 2 Michelin Key, hạng mục "trải nghiệm lưu trú tuyệt vời". Danh sách gồm Four Seasons The Nam Hai (Đà Nẵng), Banyan Tree Lang Co Resort (TP Huế) và Zannier Bai San Ho (Đăk Lăk).

8 khách sạn đạt 1 Michelin Key gồm Azerai Ke Ga Bay (Lâm Đồng), Legacy Mekong (Cần Thơ), Six Senses Con Dao (TP HCM), Sofitel Legend Metropole (Hà Nội), Park Hyatt Saigon (TP HCM), Six Senses Ninh Van Bay (Khánh Hòa), Regent Phu Quoc (An Giang) và Hotel de la Coupole - MGallery (Lào Cai).

Amanoi Resort ở Khánh Hòa. Ảnh: Khu nghỉ dưỡng

Michelin Key được xem là "Ngôi sao Michelin dành cho ngành khách sạn", một chuẩn mực mới cho nghệ thuật hiếu khách và trải nghiệm lưu trú, với hơn 7.000 khách sạn ở 125 quốc gia toàn cầu.

Năm tiêu chí đánh giá bao gồm: Khách sạn là cánh cửa mở ra hành trình khám phá điểm đến; Thiết kế nội thất và kiến trúc xuất sắc; Chất lượng và tính nhất quán trong dịch vụ, mức độ thoải mái và công tác bảo trì; Sự nhất quán giữa chất lượng trải nghiệm và mức giá; Khẳng định bản sắc riêng, phản chiếu cá tính và tính chân thực. Các tiêu chí tập trung vào trải nghiệm lưu trú toàn diện thay vì chỉ xét tiện nghi, nhằm thiết lập chuẩn mực quốc tế mới.

Các Key được phân hạng theo ba cấp độ: 1 Key dành cho trải nghiệm lưu trú đặc biệt, 2 Key cho trải nghiệm lưu trú tuyệt vời và 3 Key cao nhất dành cho trải nghiệm lưu trú xuất sắc. Michelin ví các khách sạn 3 Key là "điểm đến cho chuyến đi của cuộc đời".

Trong khu vực, Thái Lan có 62 khách sạn, Indonesia có 33 khách sạn và Malaysia có 4 khách sạn được vinh danh trong lần công bố này. Con số 13 của Việt Nam là một khởi đầu hứa hẹn, cho thấy tiềm năng to lớn nhưng cũng đặt ra thách thức về nâng cao chất lượng toàn ngành.

Sự công nhận từ Michelin được kỳ vọng sẽ tạo ra một cuộc đua chất lượng mới giữa các cơ sở lưu trú, không chỉ ở phân khúc 5 sao mà còn lan tỏa đến các phân khúc khác. Sự kiện này được đánh giá như một chương mới, nơi ngành du lịch Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch hạng sang toàn cầu.

Tâm Anh