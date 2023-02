13 cán bộ đăng kiểm ở Quảng Nam bị khởi tố

Quảng NamÔng Đăng Bảo Lâm, Phó giám đốc Công ty cổ phần đăng kiểm Quảng Nam, cùng 12 người bị cáo buộc nhận 1-2 triệu đồng để bỏ qua các lỗi vi phạm.

11 người bị khởi tố bị can về tội Nhận hối lộ và hai người về tội Môi giới hối lộ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết, ngày 7/2.

Trong số này, ông Lâm cùng Trần Huấn Nhân (Phó giám đốc) và một Trưởng phòng, ba kiểm định viên bị tạm giam; 7 người tại ngoại.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 92-01D trực thuộc Công ty Cổ phần đăng kiểm Quảng Nam.

Cơ quan điều tra thu thập tài liệu. Ảnh: Công an Quảng Nam

Cảnh sát cáo buộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 92-01D có nhiều sai phạm trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới.

Với xe gắn thêm tời, thay đổi thiết kế thùng, khối lượng nặng hơn thiết kế ban đầu..., chủ phương tiện phải chi từ 1-2 triệu đồng mỗi lượt kiểm định cho các kiểm định viên để được bỏ qua lỗi, kết quả điều tra ban đầu xác định.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 92-01D. Ảnh: Đắc Thành

Hơn một tháng qua, công an cả nước liên tiếp điều tra sai phạm trong đăng kiểm. Tại Hà Nội, công an khởi tố 4 vụ án với hàng chục bị can tại hơn 10 trung tâm đăng kiểm; tạm giữ hơn 60 người là giám đốc, phó giám đốc và đăng kiểm viên để phục vụ điều tra tội Nhận hối lộ.

Sai phạm phổ biến là nhận hối lộ để bỏ qua các vi phạm về đăng kiểm với ôtô không đủ tiêu chuẩn, trung bình 1-1,5 triệu đồng mỗi xe.

Sơn Thủy