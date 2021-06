13 bệnh nhân Covid-19 can thiệp ECMO

Tiểu ban Điều trị, Bộ Y tế, ghi nhận cả nước đang điều trị 185 bệnh nhân nặng, nguy kịch, trong đó 13 trường hợp phải can thiệp ECMO.

Đến sáng 22/6, hơn 7.000 bệnh nhân Covid-19 còn lại đang được điều trị tại 97 cơ sở y tế trên cả nước.

Số bệnh nhân tập trung nhiều nhất là tại các cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến của Bắc Giang. Trong số này, cơ sở điều trị ban đầu Covid-19 Bắc Giang là 807 người; Bệnh viện Dã chiến số 2 Bắc Giang, Cơ sở 2 Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị 563 người.

Tại TP HCM, gần 2.000 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tại 6 cơ sở y tế trên địa bàn. Trong số đó có 660 trường hợp âm tính từ 1 đến 3 lần.

Theo thống kê của Tiểu ban điều trị, trong số các bệnh nhân đang điều trị hiện có 120 trường hợp nặng, thở marsk oxy, gọng kính; 35 trường hợp nguy kịch phải thở máy xâm nhập; 17 bệnh nhân thở oxy dòng cao HFNC và 13 trường hợp can thiệp ECMO.

Trong số 13 trường hợp can thiệp ECMO, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM 4 ca; Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 3 ca; Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang 3 ca, Bệnh viện Phổi Bắc Giang, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh và Bệnh viện Chợ Rẫy mỗi đơn vị có một ca.

Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Gia Bình, Tổ trưởng Tổ hội chẩn bệnh nhân Covid-19 nặng, cho biết các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng cần thay đổi cách tiếp cận trong điều trị, theo dõi chặt các bệnh nhân có nhịp thở 20 lần một phút và phải chỉ định sử dụng thuốc chống đông sớm, không chờ nặng lên, vì như thế sẽ có thể khiến cho quá trình điều trị thêm lâu dài.

Nhân viên y tế tại TP HCM. Ảnh: Hữu Khoa

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 10.258, ghi nhận ở 42 tỉnh thành. Cụ thể, Bắc Giang 5.466, TP HCM 1.820, Bắc Ninh 1.538, Hà Nội 465 ca (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 95 ca, 53 ca ở Bệnh viện K), Đà Nẵng 195, Bình Dương 108, Lạng Sơn 104, Vĩnh Phúc 92, Hà Tĩnh 82, Điện Biên 58, Hải Dương 51, Hà Nam 49, Tiền Giang 45, Hưng Yên 39, Nghệ An 33, Thái Bình 21, Long An 17, Hòa Bình 11, Nam Định 7, Thừa Thiên Huế 5, Thanh Hóa 5, Phú Thọ 5, Quảng Nam 4, Ninh Bình 4, Đăk Lăk 4, Trà Vinh 3, Quảng Trị 3, Thái Nguyên 3, Hải Phòng 3, Đồng Nai 3, Bắc Kạn 2, Gia Lai 2, Lào Cai 2, An Giang, Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Sơn La, Tây Ninh, Bạc Liêu, Đồng Tháp mỗi nơi một ca.

Thúy Quỳnh