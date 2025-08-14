Danh sách 13 bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2025 do Explore Worldwide, công ty du lịch nổi tiếng thế giới có trụ sở ở Anh, công bố dựa trên đề xuất của mạng lưới hướng dẫn viên và chuyên gia du lịch toàn cầu. Tiêu chí lựa chọn gồm sự độc đáo về địa chất, hệ sinh thái, trải nghiệm văn hóa, lịch sử và giá trị bảo tồn. Các bãi biển được vinh danh không chỉ sở hữu cảnh quan ấn tượng mà còn mang đến trải nghiệm gắn kết với thiên nhiên và cộng đồng địa phương.

Bãi biển Hồng, Indonesia

Bãi biển Hồng thuộc Vườn quốc gia Komodo, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1991 và là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới. Bãi cát đặc trưng với sắc hồng, hình thành từ san hô vỡ và vi sinh vật Foraminifera, tạo nên vẻ khác biệt so với những bãi biển thông thường. Khu vực này còn có rạn san hô phong phú, là nơi sinh sống của nhiều loài cá và sao biển. Du khách thường khởi hành từ Labuan Bajo bằng tàu để lặn ngắm san hô, khám phá cảnh quan và tìm hiểu về rồng Komodo - loài thằn lằn lớn nhất thế giới vẫn sinh sống tự nhiên trên đảo. Ảnh: Explore Bali